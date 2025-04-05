Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юрий Джавакян проиграл в финале парного разряда на турнире в Египте
ITF
05 апреля 2025, 21:25 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:29
57
0

Юрий Джавакян проиграл в финале парного разряда на турнире в Египте

Украино-египетский тандем Джавакян / Закария уступил в финале дуэту Шелль / Стюарт

05 апреля 2025, 21:25 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:29
57
0
Юрий Джавакян проиграл в финале парного разряда на турнире в Египте
ITF. Юрий Джавакян

Украинский теннисист Юрий Джавакян на хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет) потерпел поражение в финале парного разряда.

Украинец вместе со своим напарником Фаресом Закария из Египта проиграл в двух сетах тандему Никлас Шелль / Хемиш Стюарт. Матч длился 1 час и 15 минут, а во втором сете украино-египетская пара уступила на тай-брейке.

ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Парный разряд. Финал

Юрий Джавакян (Украина) / Фарес Закария (Египет) [2] – Никлас Шелль (Германия) / Хемиш Стюарт (Великобритания) [1] – 3:6, 6:7 (3:7)

Днем ранее Джавакян и Закария в полуфинале убедительно переиграли дуэт Евгений Филиппов / Руслан Тюкаев.

По теме:
Финалы с участием украинцев состоятся на кортах Турции и Египта
Украинский теннисист сыграет в финале парного разряда на турнире в Египте
Урсу и Крутых. Украинские полуфиналы в Турции и Египте
ITF Шарм-эш-Шейх Юрий Джавакян
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Футбол | 04 апреля 2025, 21:05 9
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ

Вице-президент Юрий Коротун рассказал о целях «Металлиста 1925»

Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины
Футбол | 05 апреля 2025, 01:17 1
Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины
Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины

Джек Грилиш перейдет в «Челси»

Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Футбол | 05.04.2025, 17:30
Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло
Теннис | 05.04.2025, 15:28
Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло
Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Футбол | 05.04.2025, 04:24
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 4
Футбол
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 2
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
03.04.2025, 20:04 3
Зимние виды
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 2
Бокс
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем