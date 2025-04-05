Юрий Джавакян проиграл в финале парного разряда на турнире в Египте

Украинский теннисист Юрий Джавакян на хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет) потерпел поражение в финале парного разряда.

Украинец вместе со своим напарником Фаресом Закария из Египта проиграл в двух сетах тандему Никлас Шелль / Хемиш Стюарт. Матч длился 1 час и 15 минут, а во втором сете украино-египетская пара уступила на тай-брейке.

ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Парный разряд. Финал

Юрий Джавакян (Украина) / Фарес Закария (Египет) [2] – Никлас Шелль (Германия) / Хемиш Стюарт (Великобритания) [1] – 3:6, 6:7 (3:7)

Днем ранее Джавакян и Закария в полуфинале убедительно переиграли дуэт Евгений Филиппов / Руслан Тюкаев.