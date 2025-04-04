Украинский теннисист сыграет в финале парного разряда на турнире в Египте

Украинский теннисист Юрий Джавакян на хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет) компенсировал свое поражение в четвертьфинале одиночного разряда – победой в полуфинале парного.

Украинец в тандеме с Фаресом Закария из Египта всего за 56 минут переиграли дуэт Евгений Филиппов / Руслан Тюкаев. Во втором сете украино-египетская пара не отдала соперникам ни одного гейма.

ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Парный разряд. Полуфинал

Юрий Джавакян (Украина) / Фарес Закария (Египет) [2] – Евгений Филиппов / Руслан Тюкаев – 6:4, 6:0

В финальном поединке турнира 5 апреля Юрий Джавакян и Фарес Закария сыграют против первой сеяной пары Никлас Шелль (Германия) / Хемиш Стюарт (Великобритания).