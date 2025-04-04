Украинский теннисист сыграет в финале парного разряда на турнире в Египте
Юрий Джавакян и Фарес Закария победили в полуфинале
Украинский теннисист Юрий Джавакян на хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет) компенсировал свое поражение в четвертьфинале одиночного разряда – победой в полуфинале парного.
Украинец в тандеме с Фаресом Закария из Египта всего за 56 минут переиграли дуэт Евгений Филиппов / Руслан Тюкаев. Во втором сете украино-египетская пара не отдала соперникам ни одного гейма.
ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Парный разряд. Полуфинал
Юрий Джавакян (Украина) / Фарес Закария (Египет) [2] – Евгений Филиппов / Руслан Тюкаев – 6:4, 6:0
В финальном поединке турнира 5 апреля Юрий Джавакян и Фарес Закария сыграют против первой сеяной пары Никлас Шелль (Германия) / Хемиш Стюарт (Великобритания).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский коуч может возглавить «Милан»
Бывший нападающий киевского «Динамо» не хочет комментировать ситуацию