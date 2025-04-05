Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, 33-летний футболист, который официально заявил о том, что покинет английский клуб этим летом и станет свободным агентом, рассматривается руководством парижского гранда как серьезное усиление на среднесрочной перспективе.

Даже маленькая результативность Кевина в этом сезоне (20 матчей, 2 гола, 6 ассистов) не смущает руководство «ПСЖ», которое предложило игроку контракт на 2 года. Игрок отдает предпочтение продолжению карьеры в Европе, а не переезду в Саудовскую Аравию, хотя и получал предложения с Ближнего Востока с огромной зарплатой.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Сити» покинет клуб в конце сезона.