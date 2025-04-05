Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Бельгийский полузащитник привлекает внимание «ПСЖ»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.
По информации источника, 33-летний футболист, который официально заявил о том, что покинет английский клуб этим летом и станет свободным агентом, рассматривается руководством парижского гранда как серьезное усиление на среднесрочной перспективе.
Даже маленькая результативность Кевина в этом сезоне (20 матчей, 2 гола, 6 ассистов) не смущает руководство «ПСЖ», которое предложило игроку контракт на 2 года. Игрок отдает предпочтение продолжению карьеры в Европе, а не переезду в Саудовскую Аравию, хотя и получал предложения с Ближнего Востока с огромной зарплатой.
Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Сити» покинет клуб в конце сезона.
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