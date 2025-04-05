Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Франция
05 апреля 2025, 21:16 |
2138
1

Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда

Бельгийский полузащитник привлекает внимание «ПСЖ»

05 апреля 2025, 21:16 |
2138
1
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, 33-летний футболист, который официально заявил о том, что покинет английский клуб этим летом и станет свободным агентом, рассматривается руководством парижского гранда как серьезное усиление на среднесрочной перспективе.

Даже маленькая результативность Кевина в этом сезоне (20 матчей, 2 гола, 6 ассистов) не смущает руководство «ПСЖ», которое предложило игроку контракт на 2 года. Игрок отдает предпочтение продолжению карьеры в Европе, а не переезду в Саудовскую Аравию, хотя и получал предложения с Ближнего Востока с огромной зарплатой.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Сити» покинет клуб в конце сезона.

По теме:
Пари Сен-Жермен и его игроки обновили несколько рекордов Лиги 1
ПСЖ – чемпион! Парижский клуб с ассистом Кварацхелии одолел Анже
Нужно 100 млн евро. Челси определился с вингером, который заменит Мудрика
Кевин де Брюйне ПСЖ Манчестер Сити свободный агент трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Футбол | 05 апреля 2025, 15:55 11
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием

Президент «Ингульца» недоволен слухами о высоких зарплатах руководителей

Топ-интрига в чемпионате Италии. Интер потерял очки, Наполи ликует
Футбол | 05 апреля 2025, 20:59 0
Топ-интрига в чемпионате Италии. Интер потерял очки, Наполи ликует
Топ-интрига в чемпионате Италии. Интер потерял очки, Наполи ликует

Команда Конте может сократить отставание до одного очка

Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Футбол | 05.04.2025, 16:31
Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Футбол | 05.04.2025, 04:24
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 05.04.2025, 08:01
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Травми довели Кевіна до того стану, що він вже не спроможний грати в інтенсивний футбол топ рівня. Голова, пас, удар. інтелект - все при ньому.  Але здоров'я вже не дозволяє грати в такий футбол. Просів де Брюйне, просів і МанСіті. ПСЖ - не варіант, там молодий центр півзахисту, надзвичайно працездатний, високотехнічний і інтенсивний. А от Саудівська Аравія - горші і можливість ще 2-3 роки пограти на хорошому рівні.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
04.04.2025, 15:36 2
Футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
03.04.2025, 18:10 4
Футбол
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 1
Футбол
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
03.04.2025, 22:13 21
Футбол
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 2
Бокс
Джордж Форман назвал боксера, который превзошел Холифилда 
Джордж Форман назвал боксера, который превзошел Холифилда 
04.04.2025, 01:38
Бокс
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем