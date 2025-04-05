Ярослав КИСИЛЬ: «Дисциплиной победили класс игроков ЛНЗ»

В матче 23-го тура УПЛ одесский «Черноморец» одержал минимальную победу над ЛНЗ из Черкасс (1:0).

Защитник «моряков» Ярослав Кисиль эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих эмоциях после игры.

– Очень важная для нас победа. Я считаю, что наша команда ее заслужила. Мы очень долго к ней шли и хотели снять это проклятие. В некоторых матчах нам не везло, но сегодня мы играли как команда, хотели победить и нам это удалось, потому что мы играли дисциплинированно. Считаю данный результат закономерным.

– Насколько сложно было сегодня играть против команды, футболисты которой выше классом?

– Действительно сложно, потому что это квалифицированные игроки, их подбирал ЛНЗ из разных хороших команд, но мы играли дисциплинированно, грамотно перемещались, выигрывали единоборства. Можно сказать, что мы дисциплиной победили их класс, нивелируя опасность с их стороны.

– Предыдущие поединки против «Левого Берега» и «Полесья» вы пропустили из-за болезни, а сейчас вернулись в строй. Трудно было входить в игру после отсутствия?

– Конечно, было сложно, потому что 10 дней я болел гриппом. Думаю, в тех поединках, которые пропустил, я мог бы помочь команде, но случилось как случилось. Я благодарен тренеру за доверие, а учитывая, что мы сегодня победили, то могу считать, что я помог команде.

Одесский «Черноморец» поднялся на 15-ю строчку, набрав 18 очков. ЛНЗ занимает 10-е место с 25 пунктами.