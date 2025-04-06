На звездного вингера Челси появился неожиданный претендент

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, выступающий на правах аренды в «Челси», привлекает внимание «Вулверхэмптона», сообщает Football Transfers.

По информации источника, 25-летний футболист, пребывание которого не желают продлевать ни в Лондоне, ни в Манчестере, может перебраться на Молинью, где на него будет существенно меньшее давление.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 30 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что гранд может быть исключен из еврокубков.