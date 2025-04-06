Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На звездного вингера Челси появился неожиданный претендент
Англия
06 апреля 2025, 14:53 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:37
668
0

На звездного вингера Челси появился неожиданный претендент

Джейдон Санчо привлекает внимание «Вулверхэмптона»

06 апреля 2025, 14:53 | Обновлено 06 апреля 2025, 15:37
668
0
На звездного вингера Челси появился неожиданный претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, выступающий на правах аренды в «Челси», привлекает внимание «Вулверхэмптона», сообщает Football Transfers.

По информации источника, 25-летний футболист, пребывание которого не желают продлевать ни в Лондоне, ни в Манчестере, может перебраться на Молинью, где на него будет существенно меньшее давление.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 30 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что гранд может быть исключен из еврокубков.

По теме:
Брентфорд – Челси, Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ярмолюк в основе? Стали известны составы команд на матч Брентфорд – Челси
Вмешались в планы. Атлетико поборется с Реалом за аргентинского защитника
Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Челси Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: FootballTransfers
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Хоккей | 06 апреля 2025, 08:21 20
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки

Легендарный чешский хоккеист раскритиковал НХЛ

Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06 апреля 2025, 15:33 0
Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 апреля в 19:00 по Киеву

Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Футбол | 06.04.2025, 09:19
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу
Футбол | 05.04.2025, 21:06
Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу
Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Футбол | 05.04.2025, 15:55
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
04.04.2025, 21:05 10
Футбол
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
04.04.2025, 18:22 2
Футбол
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
05.04.2025, 01:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем