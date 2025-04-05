Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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Главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти отреагировал на это поражение.

«Намного сложнее сейчас бороться за чемпионство в Ла Лиге, но мы хотим бороться до самого конца. Да, у нас сейчас уменьшились шансы, но мы будем биться до конца.

Мы создали много моментов, мы были очень близки к тому, чтобы забить больше. Возможно, нам не хватило эффективности и владения мяча. Сопернику не надо было много моментов у наших ворот – им было достаточно того, что они создали. Мы пошли на риск, чтобы попытаться победить, но потерпели неудачу на контратаке. Мы хорошо делали все в нападении, но был недостаточный уровень эффективности.

Матч против «Барселоны» в Кубке? Он будет другим, они будут больше атаковать, и нам придется быть лучше в обороне и эффективнее в нападении.

Сейчас очень сложный график, иногда приходится страдать. В этом отрезке сезона не бывает легких игр. Мы старались и будем продолжать стараться быть в лучшей форме.

Матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов? Мы должны быть крепче в защите, ведь они будут много атаковать», – сказал Анчелотти.