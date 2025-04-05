Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу
Испания
05 апреля 2025, 21:06 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:07
2839
2

Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу

Сливочные проиграли со счетом 1:2

05 апреля 2025, 21:06 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:07
2839
2
Анчелотти объяснил, почему Реал потерпел фиаско против Валенсии на Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти отреагировал на это поражение.

«Намного сложнее сейчас бороться за чемпионство в Ла Лиге, но мы хотим бороться до самого конца. Да, у нас сейчас уменьшились шансы, но мы будем биться до конца.

Мы создали много моментов, мы были очень близки к тому, чтобы забить больше. Возможно, нам не хватило эффективности и владения мяча. Сопернику не надо было много моментов у наших ворот – им было достаточно того, что они создали. Мы пошли на риск, чтобы попытаться победить, но потерпели неудачу на контратаке. Мы хорошо делали все в нападении, но был недостаточный уровень эффективности.

Матч против «Барселоны» в Кубке? Он будет другим, они будут больше атаковать, и нам придется быть лучше в обороне и эффективнее в нападении.

Сейчас очень сложный график, иногда приходится страдать. В этом отрезке сезона не бывает легких игр. Мы старались и будем продолжать стараться быть в лучшей форме.

Матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов? Мы должны быть крепче в защите, ведь они будут много атаковать», – сказал Анчелотти.

По теме:
Барселона – Бетис. Видео голов и обзор матча (обновляется)
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Бетис
чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Валенсия Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Футбол | 05 апреля 2025, 21:16 0
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда

Бельгийский полузащитник привлекает внимание «ПСЖ»

Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеру. Сколько промахов у Роналду?
Футбол | 05 апреля 2025, 02:31 3
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеру. Сколько промахов у Роналду?
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеру. Сколько промахов у Роналду?

Рейтинг игроков с наибольшим количеством промахов с отметки

Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Футбол | 05.04.2025, 15:55
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины
Футбол | 05.04.2025, 01:17
Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины
Гвардиола продаст самого дорогого игрока. Это замена звезде сборной Украины
Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Футбол | 05.04.2025, 16:31
Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Якщо Барселона сьогодні програє Бетісу, то особливо нічого не зміниться
Ответить
0
Mark4854590
Барселоні відкритий шлях до чемпіонства
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 4
Футбол
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 15
Футбол
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем