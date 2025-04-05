Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Финалы с участием украинцев состоятся на кортах Турции и Египта
ITF
05 апреля 2025, 20:20 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:34
250
1

Финалы с участием украинцев состоятся на кортах Турции и Египта

Алексей Крутых и Вадим Урсу победили в полуфиналах

05 апреля 2025, 20:20 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:34
250
1
Финалы с участием украинцев состоятся на кортах Турции и Египта
Instagram. Алексей Крутых

Два украинских теннисиста сыграют в финальных поединках на турнирах серии ITF.

25-летний Алексей Крутых (ATP 535) в полуфинале грунтового турнира ITF М25 в турецкой Анталье переиграл сеяного под вторым номером Даниэля Михальски (ATP 346) из Польши. Алексей уверенно провел весь матч, а во втором сете повесил польскому теннисисту баранку. Соперники провели на корте 1 час и 18 минут. В личных противостояниях между ними счет сравнялся – 1:1.

На хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет) Вадим Урсу (ATP 474) в полуфинале победил Криса ван Вика (ATP 388) из Южной Африки. Теннисисты провели на корте 1 час и 16 минут. Юрий отдал сопернику за весь матч только 4 гейма и довел счет личных встреч с южноафриканцем до 3:0 в свою пользу.

ITF М25 Анталья. Грунт. Полуфинал

Алексей Крутых (Украина) – Даниэль Михальски (Польша) [2] – 6:3, 6:0

ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Хард. Полуфинал

Вадим Урсу (Украина) [3] – Крис ван Вик (Южная Африка) [2] – 6:1, 6:3

В решающем поединке турнира Алексей Крутых сыграет с Сергеем Фоминым (ATP 555) из Узбекистана. Ранее теннисисты не пересекались между собой.

Вадиму Урсу в финале будет противостоять седьмой номер посева Хемиш Стюарт (ATP 601) из Великобритании. Это будет первый матч между теннисистами.

По теме:
Юрий Джавакян проиграл в финале парного разряда на турнире в Египте
Украинский теннисист сыграет в финале парного разряда на турнире в Египте
Урсу и Крутых. Украинские полуфиналы в Турции и Египте
ITF Анталья ITF Шарм-эш-Шейх Алексей Крутых Вадим Урсу
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Футбол | 04 апреля 2025, 22:55 0
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно

Наставник римского клуба прокомментировал предстоящий матч в Серии А

Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Футбол | 05 апреля 2025, 15:55 11
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием

Президент «Ингульца» недоволен слухами о высоких зарплатах руководителей

ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Футбол | 04.04.2025, 23:37
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Футбол | 05.04.2025, 17:30
Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Одесса негостеприимна к Григорчуку. Черноморец минимально одолел ЛНЗ
Первый грунтовой Мастерс. Состоялась жеребьевка супертурнира в Монте-Карло
Теннис | 05.04.2025, 05:35
Первый грунтовой Мастерс. Состоялась жеребьевка супертурнира в Монте-Карло
Первый грунтовой Мастерс. Состоялась жеребьевка супертурнира в Монте-Карло
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Й Сачко не відстає,теж вийшов у фінал.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
04.04.2025, 02:35 8
Футбол
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
04.04.2025, 04:06 3
Бокс
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
03.04.2025, 22:13 21
Футбол
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 2
Бокс
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем