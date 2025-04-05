Финалы с участием украинцев состоятся на кортах Турции и Египта

Два украинских теннисиста сыграют в финальных поединках на турнирах серии ITF.

25-летний Алексей Крутых (ATP 535) в полуфинале грунтового турнира ITF М25 в турецкой Анталье переиграл сеяного под вторым номером Даниэля Михальски (ATP 346) из Польши. Алексей уверенно провел весь матч, а во втором сете повесил польскому теннисисту баранку. Соперники провели на корте 1 час и 18 минут. В личных противостояниях между ними счет сравнялся – 1:1.

На хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет) Вадим Урсу (ATP 474) в полуфинале победил Криса ван Вика (ATP 388) из Южной Африки. Теннисисты провели на корте 1 час и 16 минут. Юрий отдал сопернику за весь матч только 4 гейма и довел счет личных встреч с южноафриканцем до 3:0 в свою пользу.

ITF М25 Анталья. Грунт. Полуфинал

Алексей Крутых (Украина) – Даниэль Михальски (Польша) [2] – 6:3, 6:0

ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Хард. Полуфинал

Вадим Урсу (Украина) [3] – Крис ван Вик (Южная Африка) [2] – 6:1, 6:3

В решающем поединке турнира Алексей Крутых сыграет с Сергеем Фоминым (ATP 555) из Узбекистана. Ранее теннисисты не пересекались между собой.

Вадиму Урсу в финале будет противостоять седьмой номер посева Хемиш Стюарт (ATP 601) из Великобритании. Это будет первый матч между теннисистами.