Урсу и Крутых. Украинские полуфиналы в Турции и Египте

Сразу два украинских теннисиста вышли в полуфиналы на турнирах серии ITF.

25-летний Алексей Крутых (ATP 535) в четвертьфинале грунтового турнира ITF М25 в турецкой Анталье в трех сетах переиграл Тадеаша Парулека (ATP 616) из Чехии. Украинец обыгрывает уже второго чеха подряд. Уступив в первом сете, Алексей перехватил инициативу и вырвал победу за 3 часа и 16 минут.

На хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет) сетка свела в четвертьфинале двух украинских теннисистов. В упорном поединке третий сеяный Вадим Урсу (ATP 474) победил Юрия Джавакяна (ATP 521), посеяного под пятым номером. Теннисисты провели на корте 2 часа и 29 минут. Юрий оказался сильнее в первом сете, но Вадим продемонстрировал, что умеет отыгрываться и довел счет их личных встреч на кортах до 3:1 в свою пользу.

ITF М25 Анталья. Грунт. Четвертьфинал

Алексей Крутых (Украина) – Тадеаш Парулек (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:2

ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Хард. Четвертьфинал

Вадим Урсу (Украина) [3] – Юрий Джавакян (Украина) [5] – 3:6, 6:3, 7:5

В полуфинале Алексей Крутых сыграет с вторым номером посева Даниэлем Михальски (ATP 346) из Польши. Ранее теннисисты один раз играли между собой, победил поляк.

Вадим Урсу также встретится с вторым сеяным Крисом ван Виком (ATP 388) из Южной Африки. Спортсмены уже дважды пересекались на кортах и оба раза победил украинец.