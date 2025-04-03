Три украинских теннисиста пробились в четвертьфинал на турнирах ITF

Украинские теннисисты провели свои очередные поединки на турнирах серии ITF.

25-летний Алексей Крутых (ATP 535) в 1/8 финала грунтового турнира ITF М25 в турецкой Анталье в двух сетах переиграл четвертого сеяного Зденека Коларжа (ATP 407) из Чехии.

На хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет) сразу два украинских спортсмена пробились в четвертьфинал.

Четвертая ракетка Украины Вадим Урсу (ATP 474) без проблем справился с Амиром Омархановым (ATP 1005) из Казахстана, а Юрий Джавакян (ATP 521) переиграл чеха Дениса Петака (ATP 1720).

ITF М25 Анталья. Грунт. 1/8 финала

Алексей Крутых (Украина) – Зденек Коларж (Чехия) [4] – 6:4, 6:4

ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Хард. 1/8 финала

Вадим Урсу (Украина) [3] – Амир Омарханов (Казахстан) – 6:1, 6:2

Юрий Джавакян (Украина) [5] – Денис Петак (Чехия) – 6:3, 7:5

В четвертьфинале Алексей Крутих сыграет с Тадеашем Парулеком (ATP 616) из Чехии.

Вадим Урсу и Юрий Джавакян определят полуфиналиста турнира в матче между собой. Это будет четвертый поединок украинских теннисистов, счет 2:1 в пользу Вадима.