Барселона потеряла ключевого игрока. Он может не сыграть в Лиге Чемпионов
Иньиго Мартинес получил травму
Ключевой защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес получил травму.
По информации официального сайта «Барселоны» испанский защитник уже точно не сыграет в следующем матче Ла Лиги против «Бетиса». У защитника была диагностирована небольшая фибриллярная травма седалищной мышцы левой ноги. Его участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов находится под вопросом.
В этом сезоне Мартинес является основным центрбеком «Барселоны». Он отыграл 37 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов. Ранее игрок «Барселоны» сообщил Флику о том, что покинет клуб.
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