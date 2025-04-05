Барселона потеряла ключевого игрока. Он может не сыграть в Лиге Чемпионов

Ключевой защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес получил травму.

По информации официального сайта «Барселоны» испанский защитник уже точно не сыграет в следующем матче Ла Лиги против «Бетиса». У защитника была диагностирована небольшая фибриллярная травма седалищной мышцы левой ноги. Его участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов находится под вопросом.

В этом сезоне Мартинес является основным центрбеком «Барселоны». Он отыграл 37 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов. Ранее игрок «Барселоны» сообщил Флику о том, что покинет клуб.