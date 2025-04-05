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  4. Барселона потеряла ключевого игрока. Он может не сыграть в Лиге Чемпионов
Испания
05 апреля 2025, 19:50 |
683
0

Барселона потеряла ключевого игрока. Он может не сыграть в Лиге Чемпионов

Иньиго Мартинес получил травму

05 апреля 2025, 19:50 |
683
0
Барселона потеряла ключевого игрока. Он может не сыграть в Лиге Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

Ключевой защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес получил травму.

По информации официального сайта «Барселоны» испанский защитник уже точно не сыграет в следующем матче Ла Лиги против «Бетиса». У защитника была диагностирована небольшая фибриллярная травма седалищной мышцы левой ноги. Его участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов находится под вопросом.

В этом сезоне Мартинес является основным центрбеком «Барселоны». Он отыграл 37 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов. Ранее игрок «Барселоны» сообщил Флику о том, что покинет клуб.

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Иньиго Мартинес Барселона травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: БК Барселона
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