Игрок Барселоны сообщил Флику о том, что покинет клуб. Ему надоело

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре намерен покинуть клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, 22-летний футболист оповестил главного тренера команды Ханса-Дитера Флика о том, что планирует покинуть клуб. Игрок недоволен количеством получаемого игрового времени, в поисках которого планирует отправиться в новый коллектив, не выдержав конкуренции в Каталонии.

Фаворитом на его подписание является «Мальорка».

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» трудности с продлением контракта Ямаля.