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  4. Игрок Барселоны сообщил Флику о том, что покинет клуб. Ему надоело
Испания
04 апреля 2025, 13:02 | Обновлено 04 апреля 2025, 13:32
1205
0

Игрок Барселоны сообщил Флику о том, что покинет клуб. Ему надоело

Пабло Торре устал получать мало игровой практики

04 апреля 2025, 13:02 | Обновлено 04 апреля 2025, 13:32
1205
0
Игрок Барселоны сообщил Флику о том, что покинет клуб. Ему надоело
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре намерен покинуть клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, 22-летний футболист оповестил главного тренера команды Ханса-Дитера Флика о том, что планирует покинуть клуб. Игрок недоволен количеством получаемого игрового времени, в поисках которого планирует отправиться в новый коллектив, не выдержав конкуренции в Каталонии.

Фаворитом на его подписание является «Мальорка».

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» трудности с продлением контракта Ямаля.

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Пабло Торре Барселона Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги Мальорка
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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