Игрок Барселоны сообщил Флику о том, что покинет клуб. Ему надоело
Пабло Торре устал получать мало игровой практики
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре намерен покинуть клуб, сообщает El Nacional.
По информации источника, 22-летний футболист оповестил главного тренера команды Ханса-Дитера Флика о том, что планирует покинуть клуб. Игрок недоволен количеством получаемого игрового времени, в поисках которого планирует отправиться в новый коллектив, не выдержав конкуренции в Каталонии.
Фаворитом на его подписание является «Мальорка».
Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» трудности с продлением контракта Ямаля.
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