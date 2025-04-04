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Испания
04 апреля 2025, 12:14 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:19
333
0

У Барселоны трудности с продлением контракта Ямаля. Он может покинуть клуб

Финансовый кризис дает о себе знать

04 апреля 2025, 12:14 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:19
333
0
У Барселоны трудности с продлением контракта Ямаля. Он может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

У каталонской «Барселоны» возникли трудности с продлением контракт испанского вингера Ламиня Ямаля, сообщает El Naciional.

По информации источника, испанский гранд очевидно ставит приоритетном продление соглашения с 17-летним вингером, но финансовые проблемы не дают возможности этого сделать из-за того, что игрок очевидно требует более высокую зарплату чем та, которая прописана в его соглашении.

Жорже Мендеш уже отклонил несколько предложений от «Барселоны», ибо предложенные в них условия были недостаточно хороши для Ламина. В тоже время сам Ямаль не исключает смены команды.

Все может решиться летом, когда окончательно прояснится ситуация с VIP-ложами Камп Ноу. Если они не будут считать активными до завершения реконструкции стадиона, то, вероятно, придется продавать кого то из ключевых игроков.

Действующее соглашения Ламина Ямаль истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продаст игрока ради контракта Ямаля.

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Ламин Ямаль Жорже Мендеш продление контракта Барселона Камп Ноу Жоан Лапорта
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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