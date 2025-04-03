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  4. Нужно принести жертву. Барселона продаст игрока ради контракта Ямаля
Испания
03 апреля 2025, 23:10 |
858
0

Нужно принести жертву. Барселона продаст игрока ради контракта Ямаля

Рональд Араухо все же покинет клуб

03 апреля 2025, 23:10 |
858
0
Нужно принести жертву. Барселона продаст игрока ради контракта Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо будет выставлен на трансфер из-за необходимости продлить контракты с Ламином Ямалем и Войцехом Щенсны.

Об этом сообщает издание Revеlo.

Известно, что каталонцы уже пытались избавиться от Араухо зимой, но затем в команде решили дать ему еще немного времени.

Также сообщается, что Рональд Араухо сможет покинуть «Барселону» за 65 миллионов евро, ведь именно такая сумма отступных прописана в его контракте, который он переподписал еще в январе.

Первую половину сезона Араухо пропустил из-за травмы. Всего за «Барселону» в сезоне 2024/25 он сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

«Барселона» вышла в финал Кубка Испании и встретится с мадридским «Реалом».

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Александр Сильченко Источник: Relevo
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