Нужно принести жертву. Барселона продаст игрока ради контракта Ямаля
Рональд Араухо все же покинет клуб
26-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо будет выставлен на трансфер из-за необходимости продлить контракты с Ламином Ямалем и Войцехом Щенсны.
Об этом сообщает издание Revеlo.
Известно, что каталонцы уже пытались избавиться от Араухо зимой, но затем в команде решили дать ему еще немного времени.
Также сообщается, что Рональд Араухо сможет покинуть «Барселону» за 65 миллионов евро, ведь именно такая сумма отступных прописана в его контракте, который он переподписал еще в январе.
Первую половину сезона Араухо пропустил из-за травмы. Всего за «Барселону» в сезоне 2024/25 он сыграл 14 матчей и забил 2 гола.
«Барселона» вышла в финал Кубка Испании и встретится с мадридским «Реалом».
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