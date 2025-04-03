Нужно принести жертву. Барселона продаст игрока ради контракта Ямаля

26-летний уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо будет выставлен на трансфер из-за необходимости продлить контракты с Ламином Ямалем и Войцехом Щенсны.

Об этом сообщает издание Revеlo.

Известно, что каталонцы уже пытались избавиться от Араухо зимой, но затем в команде решили дать ему еще немного времени.

Также сообщается, что Рональд Араухо сможет покинуть «Барселону» за 65 миллионов евро, ведь именно такая сумма отступных прописана в его контракте, который он переподписал еще в январе.

Первую половину сезона Араухо пропустил из-за травмы. Всего за «Барселону» в сезоне 2024/25 он сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

«Барселона» вышла в финал Кубка Испании и встретится с мадридским «Реалом».

