ГРИГОРЧУК – о матче с Черноморцем: «Они просто не могут играть иначе»

Тренер клуба ЛНЗ Роман Григорчук проанализировал минимальное поражение против одесского «Черноморца» в рамках 23-го тура УПЛ (0:1).

– Роман Иосифович, почему команда начала игру без центрального нападающего?

– Мы стартовали без нападающего, потому что никак эту проблему не можем решить. У нас по разным причинам не было сегодня форвардов, которые могли бы выйти и сыграть со стопроцентной готовностью.

– Почему не сработал этот замысел?

– Надо делать анализ более глубокий. Я очень люблю такую ​​модель игры. Другое дело, что мы сыграли недостаточно остро, но это связано с тем, что мы допускали огромное количество ошибок в простых ситуациях. Много энергозатрат пошло на прессинг и возвращение себе мяча.

В то же время, Яшари сегодня был у нас наиболее опасный. У него было три 99-процентных случая забить. При том что мы, конечно, хотим играть сильнее в атаке, сегодня было создано достаточно случаев, чтобы забить. Поэтому мы теряем очки уже не в первом матче. Проигрываем игры, которые нельзя было проигрывать.

– Возможно, сработала недооценка Черноморца как последней команды в таблице?

– Нет, не думаю. Все прекрасно понимают, что в такой ситуации как у одесситов футболисты невероятно мотивированы. Они просто не могут играть по-другому. Поэтому я исключаю недооценку.

– Как оцените дебют Беннетта?

– Без минусов. Он находится в процессе интеграции и адаптации.

– Какой главный результат после сегодняшнего матча?

– Нам нужно работать над тем, чтобы преимущество в контроле мяча и созданные голевые моменты конвертировались в голы.