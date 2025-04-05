Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»

Черноморец, который борется за выживание в УПЛ, обыграл ЛНЗ со счетом 1:0. Наставник Александр Кучер оценил свою первую победу во главе команды и игру защитника Ярослава Ракицкого.

«Могли больше забить, но и одного гола достаточно. Был один коллектив на поле, все боролись и мне все очень понравилось. Будем стараться и делать все, чтобы оставить Черноморец в УПЛ».

«Игра Ракицкого? Вышел в основе, но мы понимали, что весь матч не сыграет и это була запланированная замена. Отработал как надо: в обороне у нас ноль, в атаке помог ассистом. Приятно, что Ярослав вернулся и помогает нам».

«Опытный игрок, все его уважают и прислушиваются к нему», – сказал Кучер.

Черноморец в УПЛ идет 15-м в зоне прямого вылета.