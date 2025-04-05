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  4. Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:29
1334
2

Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»

Кучер добыл первую победу во главе одесской команды

05 апреля 2025, 18:25 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:29
1334
2
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Черноморец, который борется за выживание в УПЛ, обыграл ЛНЗ со счетом 1:0. Наставник Александр Кучер оценил свою первую победу во главе команды и игру защитника Ярослава Ракицкого.

«Могли больше забить, но и одного гола достаточно. Был один коллектив на поле, все боролись и мне все очень понравилось. Будем стараться и делать все, чтобы оставить Черноморец в УПЛ».

«Игра Ракицкого? Вышел в основе, но мы понимали, что весь матч не сыграет и это була запланированная замена. Отработал как надо: в обороне у нас ноль, в атаке помог ассистом. Приятно, что Ярослав вернулся и помогает нам».

«Опытный игрок, все его уважают и прислушиваются к нему», – сказал Кучер.

Черноморец в УПЛ идет 15-м в зоне прямого вылета.

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Черноморец Одесса Черноморец - ЛНЗ ЛНЗ Черкассы Александр Кучер Ярослав Ракицкий Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 2
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Remark
Він давно вже нуль в обороні)
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SosokDayany
Корєш Яріка «Ракіцький зробив свою справу: нуль в обороні і асист»
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-2
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