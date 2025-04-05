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Англия
05 апреля 2025, 22:33 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:55
656
0

Мог забить гол. Стала известна оценка Забарного за матч в Лондоне

Украинский защитник провел на поле 76 минут

05 апреля 2025, 22:33 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:55
656
0
Мог забить гол. Стала известна оценка Забарного за матч в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 5 апреля, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Борнмутом».

Встречу принимал Олимпийский Стадион в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел н поле 76 минут результативными действиями не отличился. Илья мог збить, но после его удар мяч попал в каркас ворот. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.7 балла. Лучшим игроком оба статистических портала признали страйкера гостей Эванилсона: на его счету дубль и оценки 8.7 и 8.0.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом».

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Илья Забарный Борнмут Борнмут - Вест Хэм Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига оценки Эванилсон WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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