Мог забить гол. Стала известна оценка Забарного за матч в Лондоне

В субботу, 5 апреля, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Борнмутом».

Встречу принимал Олимпийский Стадион в Лондоне.

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Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел н поле 76 минут результативными действиями не отличился. Илья мог збить, но после его удар мяч попал в каркас ворот. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.7 балла. Лучшим игроком оба статистических портала признали страйкера гостей Эванилсона: на его счету дубль и оценки 8.7 и 8.0.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом».