Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно спокойно работать и оттачивать свою игру»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 18:26 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:27
117
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно спокойно работать и оттачивать свою игру»

Главный тренер «Руха» проанализировал предыдущие матчи команды

05 апреля 2025, 18:26 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:27
117
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно спокойно работать и оттачивать свою игру»
ФК Рух. Виталий Пономарев

В матче 23-го тура УПЛ «Рух» сыграет с «Колосом». Главный тренер львовского клуба Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча, а также подвел краткий итог выступлений «Руха» после зимней паузы.

«В футболе главное – это результат. Можно создавать много моментов, играть лучше соперника, но все будут обращать внимание именно на результат. «Руху» нужно и дальше спокойно работать, потому что впереди у нас еще 8 матчей и оттачивать свою игру. Необходимо избавиться от волнения и лишнего давления. Хочется, чтобы ребята стали более раскрепощенными и психологически уверенными. Убежден, что со временем наши усилия будут подкреплены хорошими результатами.

Любые очки сейчас будут важны для команды. Мы не в сложной ситуации, чтобы беспокоиться за место в турнирной таблице. Думаю, победа вернула бы команде психологический баланс и «Рух» снова стал бы стабильно набирать очки.

Начало 2025 года было стрессовым в игровом плане, ведь всегда непросто, когда уходят 5 ключевых игроков и приходит 8 новичков. Это существенные изменения, требующие времени. Потому что новым футболистам нужно адаптироваться и к команде, и к требованиям тренерского штаба. Пока мы еще высчитываем свой оптимальный состав, варьируем схемы, но уже совсем скоро определится скелет ключевых игроков. В то же время каждый из наших футболистов важен для команды и есть здоровая конкуренция – каждый может получить место в старте, если демонстрирует необходимый уровень.

Сейчас команда восстанавливается после кубкового матча с «Динамо» и должна в полной боевой готовности подойти к игре с «Колосом». Это сильный соперник со своими задачами – остаться в Премьер-лиге. У «Колоса» много очень квалифицированных игроков и по подбору футболистов этот клуб точно не на своем месте в турнирной таблице. Недавно ковалевцы сменили главного тренера и эта команда настроена в каждой игре отдавать все силы и играть на максимуме возможностей, так что нас ждет непростой поединок».

По теме:
Юрий МАКСИМОВ: «Не знаю, что происходит. Мяч не лезет в ворота»
ГРИГОРЧУК – о матче с Черноморцем: «Они просто не могут играть иначе»
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Виталий Пономарев Рух Львов Колос Ковалевка Рух - Колос Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 05 апреля 2025, 07:46 2
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч

Сыграет Андрей Лунин

Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 05 апреля 2025, 08:01 6
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери летом покинет команду

Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Футбол | 04.04.2025, 21:05
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»
Футбол | 05.04.2025, 17:29
Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»
Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»
Разруха и запустение. В сеть попали кадры стадиона Шахтер в Донецке
Футбол | 05.04.2025, 10:08
Разруха и запустение. В сеть попали кадры стадиона Шахтер в Донецке
Разруха и запустение. В сеть попали кадры стадиона Шахтер в Донецке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 15
Футбол
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 1
Футбол
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Потеря двух сеяных. На пятисотнике в Чарльстоне известны пары 1/8 финала
Потеря двух сеяных. На пятисотнике в Чарльстоне известны пары 1/8 финала
03.04.2025, 17:07 2
Теннис
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем