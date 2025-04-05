Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно спокойно работать и оттачивать свою игру»

В матче 23-го тура УПЛ «Рух» сыграет с «Колосом». Главный тренер львовского клуба Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча, а также подвел краткий итог выступлений «Руха» после зимней паузы.

«В футболе главное – это результат. Можно создавать много моментов, играть лучше соперника, но все будут обращать внимание именно на результат. «Руху» нужно и дальше спокойно работать, потому что впереди у нас еще 8 матчей и оттачивать свою игру. Необходимо избавиться от волнения и лишнего давления. Хочется, чтобы ребята стали более раскрепощенными и психологически уверенными. Убежден, что со временем наши усилия будут подкреплены хорошими результатами.

Любые очки сейчас будут важны для команды. Мы не в сложной ситуации, чтобы беспокоиться за место в турнирной таблице. Думаю, победа вернула бы команде психологический баланс и «Рух» снова стал бы стабильно набирать очки.

Начало 2025 года было стрессовым в игровом плане, ведь всегда непросто, когда уходят 5 ключевых игроков и приходит 8 новичков. Это существенные изменения, требующие времени. Потому что новым футболистам нужно адаптироваться и к команде, и к требованиям тренерского штаба. Пока мы еще высчитываем свой оптимальный состав, варьируем схемы, но уже совсем скоро определится скелет ключевых игроков. В то же время каждый из наших футболистов важен для команды и есть здоровая конкуренция – каждый может получить место в старте, если демонстрирует необходимый уровень.

Сейчас команда восстанавливается после кубкового матча с «Динамо» и должна в полной боевой готовности подойти к игре с «Колосом». Это сильный соперник со своими задачами – остаться в Премьер-лиге. У «Колоса» много очень квалифицированных игроков и по подбору футболистов этот клуб точно не на своем месте в турнирной таблице. Недавно ковалевцы сменили главного тренера и эта команда настроена в каждой игре отдавать все силы и играть на максимуме возможностей, так что нас ждет непростой поединок».