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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:02
285
0

Источник: главный тренер Руха мог возглавить польский клуб

Виталия Пономарева сватают на пост наставника Заглембе Любин

03 апреля 2025, 21:53 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:02
285
0
Источник: главный тренер Руха мог возглавить польский клуб
ФК Рух. Виталий Пономарев

Наставник львовского «Руха» Виталий Пономарев мог продолжить тренерскую карьеру в Польше.

Он вел переговоры с польским «Заглембе» Любин после отставки Марцина Влодарски, сообщает журналист Петр Слонка.

Польский клуб рассматривал украинского специалиста как потенциального наставника из-за его репутации специалиста по работе с молодежью.

Впрочем, Пономарев не возглавил «Заглембе», поскольку связан действующим контрактом с «Рухом».

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Виталий Пономарев Рух Львов назначение тренера Петр Слонка Заглембе Любин отставка чемпионат Польши по футболу
Николай Степанов Источник: Петр Слонка
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