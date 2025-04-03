Источник: главный тренер Руха мог возглавить польский клуб
Виталия Пономарева сватают на пост наставника Заглембе Любин
Наставник львовского «Руха» Виталий Пономарев мог продолжить тренерскую карьеру в Польше.
Он вел переговоры с польским «Заглембе» Любин после отставки Марцина Влодарски, сообщает журналист Петр Слонка.
Польский клуб рассматривал украинского специалиста как потенциального наставника из-за его репутации специалиста по работе с молодежью.
Впрочем, Пономарев не возглавил «Заглембе», поскольку связан действующим контрактом с «Рухом».
🇺🇦➡️🇵🇱Witalij Ponomarow był blisko objęcia Zagłębia Lubin.— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 3, 2025
Ukraiński trener rozmawiał z „Miedziowymi” po zwolnieniu Marcina Włodarskiego, jednak wciąż prowadzi Ruch Lwów i nie mógł rozerwać obowiązującego kontraktu.
Zainteresował Zagłębie, bo jest uważany za specjalistę w pracy… pic.twitter.com/t5zah9eDiH
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