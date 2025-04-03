Источник: главный тренер Руха мог возглавить польский клуб

Наставник львовского «Руха» Виталий Пономарев мог продолжить тренерскую карьеру в Польше.

Он вел переговоры с польским «Заглембе» Любин после отставки Марцина Влодарски, сообщает журналист Петр Слонка.

Польский клуб рассматривал украинского специалиста как потенциального наставника из-за его репутации специалиста по работе с молодежью.

Впрочем, Пономарев не возглавил «Заглембе», поскольку связан действующим контрактом с «Рухом».