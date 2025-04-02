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Кубок Украины
02 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:17
1098
0

Несправедливо? Тренер Руха высказался о вылете из Кубка Украины

Виталий Пономарев проанализировал поражение от «Динамо»

02 апреля 2025, 21:34 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:17
1098
0
Несправедливо? Тренер Руха высказался о вылете из Кубка Украины
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Рух» Виталий Пономарев прокомментировал поединок против киевского «Динамо», который состоится в 1/4 финала Кубка Украины. Команде из Львова на собственной арене уступила столичному коллективу со счетом 0:1 и покинула розыгрыш турнира.

«Хочу поблагодарить команду за игру, ведь «Рух» провел достаточно качественный поединок. Следует реализовывать такие моменты, которые мы сегодня создали. Впрочем, я убежден, что у этой команды есть будущее, хотя сейчас у нас непростой период из-за последних результатов. Главное – не опускать руки и продолжать двигаться вперед.

Проблемы с реализацией вызваны комплексом факторов. Это и мастерство, и психология. На нас давит, что «Рух» давно не выигрывал. Все ребята хорошо работают на тренировках и выкладываются по полной. Они понимают, что нужно улучшать свою игру и получать положительный результат. Нам нужно вместе преодолеть этот кризис и исправить наше положение.

«Рух» впервые попал в четвертьфинал Кубка Украины. Конечно, мы очень хотели пройти в следующую стадию соревнования и побороться за трофей. Нам не хватило совсем чуть-чуть и не могу сказать, что «Рух» в игровом плане и физически уступил сопернику – времени на восстановление было мало у обеих команд. «Динамо» может позволить себе поменять почти весь состав на кубковую игру, а у нас такой возможности нет.

Не нужно сравнивать кубковый матч с поединком в чемпионате – это две разных игры. В кубке команды играют на вылет и сегодня «Рух» провел более качественный матч, но, к сожалению, уступил. В конце матча мы перестроились на схему 4-3-3 и стали атаковать острее. Будем полагать, какую схему лучше использовать в следующих матчах.

Ничего бесследно не проходит. В первом круге команда сыграла вничью с «Динамо» и с тех пор нас покинули 4 ключевых игрока и Фредди Плюман, перешедший в зарубежный клуб. Это большая потеря, и сейчас мы строим новую команду. Новичкам еще следует адаптироваться к нашим требованиям и нам нужно время, ведь сейчас нет той целостной игры, которую раньше демонстрировал «Рух». Но наши футболисты работают с полной самоотдачей, и я уверен, что результат еще придет», – сказал Пономарев.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо Виталий Пономарев пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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