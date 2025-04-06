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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 11:18 | Обновлено 06 апреля 2025, 11:48
207
0

Заря установила уникальный клубный рекорд в УПЛ против Ворсклы

Луганский коллектив семь раз подряд переиграл команду из Полтавы

06 апреля 2025, 11:18 | Обновлено 06 апреля 2025, 11:48
207
0
Заря установила уникальный клубный рекорд в УПЛ против Ворсклы
ФК Ворскла

5 апреля в Полтаве прошел матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Ворскла» и «Заря».

Минимальную победу в поединке одержал коллектив из Луганска, обыгравший соперника со счетом 2:1.

Луганская команда благодаря триумфу установила уникальный клубный рекорд на уровне чемпионата Украины. «Заря» переиграла «Ворсклу» в семи матчах подряд, начав победную серию в противостоянии с одним оппонентом.

На сегодняшний день «Заря» в турнирной таблице занимает шестое место, имея в активе 32 пункта.

Самые длинные победные серии «Зари» с одним клубом в Чемпионате Украины

  • «Ворскла» – 7 побед
  • «Днепр» – 5 побед
  • «Говерло» – 5 побед
  • «Карпаты» – 5 побед
  • «Верес» – 4 победы
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Заря рекорд
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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