Заря установила уникальный клубный рекорд в УПЛ против Ворсклы

5 апреля в Полтаве прошел матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Ворскла» и «Заря».

Минимальную победу в поединке одержал коллектив из Луганска, обыгравший соперника со счетом 2:1.

Луганская команда благодаря триумфу установила уникальный клубный рекорд на уровне чемпионата Украины. «Заря» переиграла «Ворсклу» в семи матчах подряд, начав победную серию в противостоянии с одним оппонентом.

На сегодняшний день «Заря» в турнирной таблице занимает шестое место, имея в активе 32 пункта.

Самые длинные победные серии «Зари» с одним клубом в Чемпионате Украины