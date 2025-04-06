Заря установила уникальный клубный рекорд в УПЛ против Ворсклы
Луганский коллектив семь раз подряд переиграл команду из Полтавы
5 апреля в Полтаве прошел матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Ворскла» и «Заря».
Минимальную победу в поединке одержал коллектив из Луганска, обыгравший соперника со счетом 2:1.
Луганская команда благодаря триумфу установила уникальный клубный рекорд на уровне чемпионата Украины. «Заря» переиграла «Ворсклу» в семи матчах подряд, начав победную серию в противостоянии с одним оппонентом.
На сегодняшний день «Заря» в турнирной таблице занимает шестое место, имея в активе 32 пункта.
Самые длинные победные серии «Зари» с одним клубом в Чемпионате Украины
- «Ворскла» – 7 побед
- «Днепр» – 5 побед
- «Говерло» – 5 побед
- «Карпаты» – 5 побед
- «Верес» – 4 победы
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