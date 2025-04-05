Повезло? Тренер Зари прокомментировал победу над Ворсклой в УПЛ

Главный тренер луганской «Зари» Младлен Бартулович поделился мыслями о выездной победе над «Ворсклой» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги (2:1).

– Всем хорошего дня. Всегда рад возвращаться в Полтаву. Поздравляю свою команду с победой! Заслуживали ее. Да, победа была нервная, но мы наработали на победный результат. Большое спасибо ребятам за отношение. Они очень хотели выиграть сегодня.

– Сегодня, после того, как вы начали играть в большинстве, почему-то многое не получалось в «Заре»…

– К красной карточке мы играли лучше и имели лучшие моменты. После того, как у соперника изъяли игрока, был период, когда мы приходили в сознание. Но все это только психология. Где-то расслаблялись. Минут 15-20 были очень плохие. По этому поводу уже разговаривали с командой в раздевалке. Будем разбирать.

– В некоторых моментах «Заря» не очень уверенно действовала в обороне.

– Это вопрос концентрации, а также хорошей игры соперников. «Ворскла» – очень хорошая команда. Мы ведь не играем с любителями. Футбол это игра, в какой момент есть и будут у каждого.

– Скоро вернется на поле Владислав Вакула?

– Вчера он почувствовал боль в колене. Проблемы есть и у Белоцерковца. Тяжелая ситуация была на флангах. Плюс, много игроков на желтых карточках.