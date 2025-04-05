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  4. Аманда Анисимова – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 апреля 2025, 16:25 |
66
0

Аманда Анисимова – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

05 апреля 2025, 16:25 |
66
0
Аманда Анисимова – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

5 апреля пройдут полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

Ориентировочно в 21:30 по Киеву (после игры Пегула – Александрова) на центральный корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 16) и София Кенин (США, WTA 44).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Джессики Пегулы, либо против Екатерины Александровой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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