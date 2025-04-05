Аманда Анисимова – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
5 апреля пройдут полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.
Ориентировочно в 21:30 по Киеву (после игры Пегула – Александрова) на центральный корт выйдут Аманда Анисимова (США, WTA 16) и София Кенин (США, WTA 44).
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Джессики Пегулы, либо против Екатерины Александровой.
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