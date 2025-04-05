Полузащитник Буковины: «Нас устроит только победа»

«Буковина» вторую часть сезона начала с победы в четвертьфинале Кубка Украины над «Викторией». Команда впервые сыграет в полуфинале турнира. Соперником будет киевское «Динамо». А 6 апреля «Буковина» стартует во второй части чемпионата Первой лиги матчем против ФК «Кудровка».

Эмоциями от победы над «Викторией» и ожиданиями от матчей с «Кудровкой» и «Динамо» поделился полузащитник «Буковины» Юрий Глущук.

– Юрий, расскажи, «улеглись» ли уже эмоции после матча с «Викторией» и вообще было ли немного времени у игроков на празднование исторической победы в четвертьфинале Кубка Украины?

– Честно говоря, после матча приехал домой и почти сразу лег спать (улыбается). На поле отдали очень много эмоций, поэтому все переосмыслили уже после отдыха. Победа над «Викторией» и проход в полуфинал Кубка Украины – исторический для всех нас момент. Но о предстоящем кубковом матче будем думать уже потом, сейчас все мысли направлены на грядущую игру с «Кудровкой», которая будет очень тяжелой. И я в этом уверен, ведь первые матчи после зимнего перерыва всегда таковы. Но каким бы трудным ни был следующий поединок, нас устроит только победа. Сделаем все для того чтобы выиграть стартовый матч весенней части сезона. Я думаю, у нас все получится, ведь для этого мы приложим максимум усилий.

– В кубковом матче против «Виктории» тебя заменили еще в перерыве из-за повреждений. Расскажи, что это за травма была и как сейчас себя чувствуешь?

– В одном из игровых эпизодов мне наступили на ногу. Где-то до 30-й минуты не мог «разбегаться» из-за этого. Уже потом я сказал главному тренеру, что могу продолжать игру, но конечно ему нужны на поле игроки, которые будут готовы на 100%, поэтому меня и заменили в перерыве. Но уже все хорошо, готовлюсь к следующему матчу.

– Как можешь прокомментировать жеребьевку полуфинала Кубка Украины, по результатам которого придется встретиться с киевским «Динамо»?

– Прекрасно! Ради таких матчей мы живем и играем! Уверен, что и болельщики с нетерпением ожидают матча с такими соперниками как «Динамо». Бояться соперника точно не надо, потому что если будем бояться и переживать, ничего хорошего из этого не будет (улыбается). Надо выходить на поле и показывать свою игру. Дай Бог, еще и в финал пройдем!

– Будет ли для тебя матч против столичного клуба каким-то особенным, если учитывать тот факт, что ты киевлянин, который учился в Академии донецкого «Шахтера»?

– Да нет, сейчас такого не будет. Это уже перевернутая страница. Когда я еще играл за молодежные команды «Шахтера», тогда такие противостояния были принципиальными. Можно было проиграть кому угодно, но не «Динамо»! У меня много друзей из Киева, которые, конечно, болеют за «Динамо». Но теперь они будут болеть за «Буковину», это 100% (улыбается).

– Насколько победа над «Викторией» в четвертьфинале Кубка придаст команде уверенности перед матчем против «Кудровки»?

– Конечно, эта победа не может не придать нам уверенности, ведь если бы результат был отрицательный, то и настроение в команде было бы соответствующее. Сейчас мы – на моральном подъеме, и я надеюсь, что это сыграет ключевую роль в будущем матче.

– Матч против «Кудровки» – первый в весенней части чемпионата. Как важно положительно стартовать?

– Надо стартовать с победы! Не так много матчей осталось сыграть в весенней части сезона, потому очень важно выиграть дебютную игру. И дальше продолжать в таком же духе. Даже не буду говорить о том, что нам важно побеждать в каждом матче, это всем понятно. Хотя, повторюсь, я ожидаю тяжелого поединка, легко точно не будет. Как и во всех последующих матчах.

– Что можешь сказать о «Кудровке»?

– «Кудровка» – хорошая организованная команда, в составе которой много искусных исполнителей, есть кому забивать голы.

– В матче против «Виктории» была безумная поддержка болельщиков на трибунах стадиона «Буковина». Ждете ли что-нибудь подобное в воскресном матче?

– Не уверен, что будет столько же болельщиков на трибунах в воскресенье, но очень хочется, чтобы хотя бы половина тех пришедших на «Викторию» зрителей посетили стадион поддержать нас в матче против «Кудровки». Но если будет больше, то будет еще лучше!