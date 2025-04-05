Есть одно условие. Экс-форвард считает, что Буковина может дать бой Динамо

У одной из известных личностей нашего футбола четвертьфинальные матчи Кубка Украины вызвали особый интерес, ведь в двух из них играли команды, в которых он выступал. Речь о Викторе Хлусе, который после сезона-1979 был приглашен из черновицкой «Буковины» в киевское «Динамо». На этой кубковой стадии «Буковина» взяла верх над сумской Викторией (2:1), а Динамо одолело во Львове «Рух» (1:0). Не оставили равнодушными Хлуса и два других поединка, в которых «Александрия» уступила в родных стенах донецкому Шахтеру (0:1), а ровенский „Верес“ дома проиграл житомирскому «Полесью» (0:1). Об этом он рассказал корреспонденту Sport.ua.

– В Черновцах был настоящий футбольный праздник, ведь Буковина впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Кубка Украины, – сказал он. – И следует сказать, что хозяева выглядели убедительнее «Виктории». Они действовали настойчиво, старались, да и болельщики гнали команду вперед. Приятно отметить, что «Буковина» заслужила победу и справедливо прошла в полуфинал розыгрыша. Во Львове была по-настоящему кубковая игра, в которой обе команды продемонстрировали хороший футбол. «Рух» в этом матче был не похож на себя, особенно в концовке второго тайма. Уступая в счете 0:1, львовская команда добавила в игре и даже могла немало шансов для того, чтобы отличиться голом. Обидно, еще не использовала их. Если говорить о матче в целом, то мне понравились обе команды: в первом тайме «Динамо», а во втором – «Рух». Если бы во Львове была ничья в основное и дополнительное время, то это было бы более справедливо. Решилось бы все в серии пенальти – что ж, это уже была бы непредсказуемая лотерея. Что касается поединка «Александрия» – «Шахтер», то в нем было интересно наблюдать за игрой наших лидеров. Могу сказать, что донецкая команда выглядела немного убедительнее. Поэтому счет 1:0 в ее пользу является действительно справедливым итогом для этой встречи. В матче «Верес» – «Полесье», который проходил параллельно с львовским, борьба была достаточно интересной, а главное – неуступчивой. Вообще игры между командами Ривне и Житомира проходят в упорной борьбе, ведь это дерби полещуков. На этой встрече было много болельщиков обоих клубов, и это добавляло особого шарма. Именно так было и в этом поединке. Хозяева поля почувствовали досаду, когда на третьей компенсированной к основному времени минуте житомирская команда сумела забить мяч, который стал единственным во встрече. Была подача с фланга, которую удалось замкнуть уругвайскому легионеру Батисте. Этот футболист стал ценным приобретением «Полесья», ведь забивает с завидной регулярностью.

– Накануне состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины, которая сформировала две пары: «Буковина» – «Динамо» и „Полесье“ – «Шахтер». Какие ожидания от этих матчей?

– Если говорить о поединке обеих моих бывших команд, то здесь особо говорить нечего. Кубковая дуэль на этой стадии также будет происходить из одного матча, поэтому если игра у «Буковины» сложится, то действительно будет на что посмотреть. Но если черновицкая команда пропустит в первом тайме, то возможно, что «рассыплется». Впрочем, ничего удивительного в этом не будет, ведь это кубковая игра, а в ней, как говорится, как пойдет. В другом полуфинале будут играть два достойных соперника, Интересно, что «Полесье» в чемпионате дважды отбирало очки у «Шахтера», поэтому эта встреча для горняков будет иметь особое значение. На кону не только реванш за два поражения в сезоне, но и выход в финал Кубка Украины. Но как бы там ни было, а на право сыграть в решающем матче, который, кстати, состоится именно в Житомире, заслуживают оба соперника. Главное, чтобы все сложилось по-футбольному и чтобы судьи в этом матче не помешали.

Ранее стало известно, на каком стадионе «Буковина» примет «Динамо» в полуфинале Кубка.