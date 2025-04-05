Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть одно условие. Экс-форвард считает, что Буковина может дать бой Динамо
Кубок Украины
05 апреля 2025, 12:31 |
351
0

Есть одно условие. Экс-форвард считает, что Буковина может дать бой Динамо

Виктор Хлус подвел итоги четвертьфинальных поединков

05 апреля 2025, 12:31 |
351
0
Есть одно условие. Экс-форвард считает, что Буковина может дать бой Динамо
ФК Динамо Киев. Виктор Хлус

У одной из известных личностей нашего футбола четвертьфинальные матчи Кубка Украины вызвали особый интерес, ведь в двух из них играли команды, в которых он выступал. Речь о Викторе Хлусе, который после сезона-1979 был приглашен из черновицкой «Буковины» в киевское «Динамо». На этой кубковой стадии «Буковина» взяла верх над сумской Викторией (2:1), а Динамо одолело во Львове «Рух» (1:0). Не оставили равнодушными Хлуса и два других поединка, в которых «Александрия» уступила в родных стенах донецкому Шахтеру (0:1), а ровенский „Верес“ дома проиграл житомирскому «Полесью» (0:1). Об этом он рассказал корреспонденту Sport.ua.

– В Черновцах был настоящий футбольный праздник, ведь Буковина впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Кубка Украины, – сказал он. – И следует сказать, что хозяева выглядели убедительнее «Виктории». Они действовали настойчиво, старались, да и болельщики гнали команду вперед. Приятно отметить, что «Буковина» заслужила победу и справедливо прошла в полуфинал розыгрыша. Во Львове была по-настоящему кубковая игра, в которой обе команды продемонстрировали хороший футбол. «Рух» в этом матче был не похож на себя, особенно в концовке второго тайма. Уступая в счете 0:1, львовская команда добавила в игре и даже могла немало шансов для того, чтобы отличиться голом. Обидно, еще не использовала их. Если говорить о матче в целом, то мне понравились обе команды: в первом тайме «Динамо», а во втором – «Рух». Если бы во Львове была ничья в основное и дополнительное время, то это было бы более справедливо. Решилось бы все в серии пенальти – что ж, это уже была бы непредсказуемая лотерея. Что касается поединка «Александрия» – «Шахтер», то в нем было интересно наблюдать за игрой наших лидеров. Могу сказать, что донецкая команда выглядела немного убедительнее. Поэтому счет 1:0 в ее пользу является действительно справедливым итогом для этой встречи. В матче «Верес» – «Полесье», который проходил параллельно с львовским, борьба была достаточно интересной, а главное – неуступчивой. Вообще игры между командами Ривне и Житомира проходят в упорной борьбе, ведь это дерби полещуков. На этой встрече было много болельщиков обоих клубов, и это добавляло особого шарма. Именно так было и в этом поединке. Хозяева поля почувствовали досаду, когда на третьей компенсированной к основному времени минуте житомирская команда сумела забить мяч, который стал единственным во встрече. Была подача с фланга, которую удалось замкнуть уругвайскому легионеру Батисте. Этот футболист стал ценным приобретением «Полесья», ведь забивает с завидной регулярностью.

– Накануне состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины, которая сформировала две пары: «Буковина» – «Динамо» и „Полесье“ – «Шахтер». Какие ожидания от этих матчей?

– Если говорить о поединке обеих моих бывших команд, то здесь особо говорить нечего. Кубковая дуэль на этой стадии также будет происходить из одного матча, поэтому если игра у «Буковины» сложится, то действительно будет на что посмотреть. Но если черновицкая команда пропустит в первом тайме, то возможно, что «рассыплется». Впрочем, ничего удивительного в этом не будет, ведь это кубковая игра, а в ней, как говорится, как пойдет. В другом полуфинале будут играть два достойных соперника, Интересно, что «Полесье» в чемпионате дважды отбирало очки у «Шахтера», поэтому эта встреча для горняков будет иметь особое значение. На кону не только реванш за два поражения в сезоне, но и выход в финал Кубка Украины. Но как бы там ни было, а на право сыграть в решающем матче, который, кстати, состоится именно в Житомире, заслуживают оба соперника. Главное, чтобы все сложилось по-футбольному и чтобы судьи в этом матче не помешали.

Ранее стало известно, на каком стадионе «Буковина» примет «Динамо» в полуфинале Кубка.

По теме:
ЧЕРНЕНКО: «Матч с Динамо? Сенсации в УПЛ никто не отменял»
Разруха и запустение. В сеть попали кадры стадиона Шахтер в Донецке
Георгий БУЩАН: «Да нет, ну как? Я тогда не мог в это поверить»
Виктор Хлус Динамо Киев жеребьевка Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Буковина Черновцы жеребьевка Кубка Украины Полесье Житомир Полесье - Шахтер инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Футбол | 05 апреля 2025, 04:24 2
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала

Лука похвалил Франа Гарсию

Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Футбол | 04 апреля 2025, 12:42 4
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату

Бывший нападающий киевского «Динамо» не хочет комментировать ситуацию

ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Футбол | 04.04.2025, 23:37
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
Футбол | 05.04.2025, 11:58
Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Футбол | 04.04.2025, 15:44
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 14
Футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
03.04.2025, 18:10 3
Футбол
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 1
Бокс
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 4
Футбол
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем