Голевой первый тайм. Минай и Металлург Запорожья расписали ничью

5 апреля, в субботу, прошел единственный матч в группе за выживание Первой лиги Украины, в котором за победу соревновались «Минай» и «Металлург» Запорожья.

Встретились команды на «Минай-Арене», которая находится в селе Закарпатской области.

Оба коллектива довольно активно начали поединок, подарив болельщикам яркий первый тайм. Открыть счет в матче удалось хозяевам, за которых отличился Антон Демченко. Ответ от гостей не заставил себя ждать. Через пять минут клуб из Запорожья вернул паритет.

Больше забитых мячей фанаты не увидели, поэтому команды поделили между собой очки.

Первая лига Украины. Выживание. 5 апреля

«Минай» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Демченко, 16 – Варьяник, 21