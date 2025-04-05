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Первая лига
Минай
05.04.2025 12:30 – FT 1 : 1
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
05 апреля 2025, 14:56 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:12
118
0

Голевой первый тайм. Минай и Металлург Запорожья расписали ничью

Команды определить сильнейшего не смогли

05 апреля 2025, 14:56 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:12
118
0
Голевой первый тайм. Минай и Металлург Запорожья расписали ничью
ФК Металург Запорожье

5 апреля, в субботу, прошел единственный матч в группе за выживание Первой лиги Украины, в котором за победу соревновались «Минай» и «Металлург» Запорожья.

Встретились команды на «Минай-Арене», которая находится в селе Закарпатской области.

Оба коллектива довольно активно начали поединок, подарив болельщикам яркий первый тайм. Открыть счет в матче удалось хозяевам, за которых отличился Антон Демченко. Ответ от гостей не заставил себя ждать. Через пять минут клуб из Запорожья вернул паритет.

Больше забитых мячей фанаты не увидели, поэтому команды поделили между собой очки.

Первая лига Украины. Выживание. 5 апреля

«Минай» – «Металлург» Запорожье – 1:1

Голы: Демченко, 16 – Варьяник, 21

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Vitalii Varianyk (Металлург Зп).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Anton Demchenko (Минай).
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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлург Запорожье Минай Антон Демченко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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