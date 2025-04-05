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  4. Стало известно, почему Миколенко не попал в стартовый состав Эвертона
Англия
05 апреля 2025, 13:49 |
869
0

Стало известно, почему Миколенко не попал в стартовый состав Эвертона

Украинский защитник травмировал лодыжку и не сможет сыграть в матче 31-го тура

05 апреля 2025, 13:49 |
869
0
Стало известно, почему Миколенко не попал в стартовый состав Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

5 апреля состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Эвертон» и «Арсенал».

В стартовый состав «ирисок» не попал украинский защитник Виталий Миколенко. Футболист получил небольшое повреждение лодыжки в поединке с «Ливерпулем» (0:1), который состоялся 2 апреля.

Миколенко прошел медицинское обследование, по итогам которого главный тренер хозяев принял решение поберечь украинца. Ожидается, что защитник сможет сыграть в следующем туре чемпионата.

«Эвертон» набрал 34 балла и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Арсенал» разместился на второй позиции, в активе клуба – 61 очко.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Арсенал Лондон Эвертон - Арсенал Виталий Миколенко травма
Николай Титюк Источник: Liverpool Echo
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