Стало известно, почему Миколенко не попал в стартовый состав Эвертона

5 апреля состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Эвертон» и «Арсенал».

В стартовый состав «ирисок» не попал украинский защитник Виталий Миколенко. Футболист получил небольшое повреждение лодыжки в поединке с «Ливерпулем» (0:1), который состоялся 2 апреля.

Миколенко прошел медицинское обследование, по итогам которого главный тренер хозяев принял решение поберечь украинца. Ожидается, что защитник сможет сыграть в следующем туре чемпионата.

«Эвертон» набрал 34 балла и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Арсенал» разместился на второй позиции, в активе клуба – 61 очко.