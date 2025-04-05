Стало известно, почему Миколенко не попал в стартовый состав Эвертона
Украинский защитник травмировал лодыжку и не сможет сыграть в матче 31-го тура
5 апреля состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Эвертон» и «Арсенал».
В стартовый состав «ирисок» не попал украинский защитник Виталий Миколенко. Футболист получил небольшое повреждение лодыжки в поединке с «Ливерпулем» (0:1), который состоялся 2 апреля.
Миколенко прошел медицинское обследование, по итогам которого главный тренер хозяев принял решение поберечь украинца. Ожидается, что защитник сможет сыграть в следующем туре чемпионата.
«Эвертон» набрал 34 балла и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Арсенал» разместился на второй позиции, в активе клуба – 61 очко.
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