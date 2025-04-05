Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал
Матч 31-го тура АПЛ начнется в 14:30
В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»
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Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на игру, а игрок «канониров» Александр Зинченко начнет матч в запасе.
Стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал:
Today's Toffees! 🔵#EVEARS pic.twitter.com/2orNV4NhMR— Everton (@Everton) April 5, 2025
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 5, 2025
🔙 White returns
©️ Jorginho skippers the side
⚡️ Trossard leads the line
Let's do this, Gunners 👊
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