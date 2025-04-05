Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал
Англия
05 апреля 2025, 13:26 |
551
0

Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал

Матч 31-го тура АПЛ начнется в 14:30

05 апреля 2025, 13:26 |
551
0
Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на игру, а игрок «канониров» Александр Зинченко начнет матч в запасе.

Стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал:

По теме:
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Он молчал весь матч. Легенда Ливерпуля оценил игру Миколенко против Салаха
Стало известно, почему Миколенко не попал в стартовый состав Эвертона
Эвертон Арсенал Лондон Александр Зинченко Виталий Миколенко Эвертон - Арсенал стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Футбол | 04 апреля 2025, 21:05 8
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ

Вице-президент Юрий Коротун рассказал о целях «Металлиста 1925»

«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
Футбол | 04 апреля 2025, 18:22 1
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала

Наставник мадридского клуба оценил игру Франа Гарсии

Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 05.04.2025, 08:01
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Ипсвич Таун – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 05.04.2025, 11:44
Ипсвич Таун – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич Таун – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Футбол | 04.04.2025, 15:44
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
04.04.2025, 02:35 8
Футбол
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 14
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
03.04.2025, 09:23 2
Бокс
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 65
Футбол
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
03.04.2025, 20:04 1
Зимние виды
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
03.04.2025, 18:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем