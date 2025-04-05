Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал

В субботу, 5 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»

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Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на игру, а игрок «канониров» Александр Зинченко начнет матч в запасе.

Стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал: