«Эр-Рияд – желто-синий». Роналду прокомментировал победу Аль-Насра
Португальский футболист оформил дубль в матче чемпионата
4 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сошлись «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Гости одолели соперника со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил португальский форвард Криштиану Роналду, который продолжает возглавлять гонку бомбардиров. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей в чемпионате, где забил 21 гол и отдал три результативные передачи.
После окончания матча Роналду опубликовал фото своих празднований забитых мячей и написал: «Эр-Рияд – желто-синий».
«Аль-Наср» набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице. На первых двух позициях разместились «Аль-Хиляль» (57 очков) и «Аль-Иттихад» (61 очко).
RIYADH IS YELLOW AND BLUE! pic.twitter.com/OPg8AYdtCA— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 4, 2025
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