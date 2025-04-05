«Эр-Рияд – желто-синий». Роналду прокомментировал победу Аль-Насра

4 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сошлись «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил португальский форвард Криштиану Роналду, который продолжает возглавлять гонку бомбардиров. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей в чемпионате, где забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

После окончания матча Роналду опубликовал фото своих празднований забитых мячей и написал: «Эр-Рияд – желто-синий».

«Аль-Наср» набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице. На первых двух позициях разместились «Аль-Хиляль» (57 очков) и «Аль-Иттихад» (61 очко).