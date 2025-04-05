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  4. «Эр-Рияд – желто-синий». Роналду прокомментировал победу Аль-Насра
Саудовская Аравия
05 апреля 2025, 14:02 |
165
0

«Эр-Рияд – желто-синий». Роналду прокомментировал победу Аль-Насра

Португальский футболист оформил дубль в матче чемпионата

05 апреля 2025, 14:02 |
165
0
«Эр-Рияд – желто-синий». Роналду прокомментировал победу Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

4 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сошлись «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил португальский форвард Криштиану Роналду, который продолжает возглавлять гонку бомбардиров. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей в чемпионате, где забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

После окончания матча Роналду опубликовал фото своих празднований забитых мячей и написал: «Эр-Рияд – желто-синий».

«Аль-Наср» набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице. На первых двух позициях разместились «Аль-Хиляль» (57 очков) и «Аль-Иттихад» (61 очко).

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Криштиану Роналду
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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