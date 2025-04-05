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  4. «Приближается к феерическому рубежу». Реакция фанов на дубль Роналду
Саудовская Аравия
05 апреля 2025, 12:24 |
234
0

«Приближается к феерическому рубежу». Реакция фанов на дубль Роналду

Криштиану Роналду забил 930-й и 931-й гол в профессиональной карьере

05 апреля 2025, 12:24 |
234
0
«Приближается к феерическому рубежу». Реакция фанов на дубль Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В поединке 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» принимал «Аль-Наср». Матч закончился победой команды гостей со счетом 3:1.

В составе клуба «Аль-Наср» дублем отметился Криштиану Роналду. Португальский форвард забил на 47-й и 88-й минутах. Теперь на счету Роналду 931 забитый мяч в карьере. Болельщики в ожидании тысячного гола.

Abdullahi d Dankumbo: Криштиану Роналду – машина для забивания голов.

Soulful Sanctuary: нет никого, как ты.... это правда.

AMRA: Как только Роналду забивает гол, для его болельщиков ничего не имеет значения, им безразлично, где находится его клуб в турнирной таблице. Вчерашний день доказал все.

BLUEBLOOD: Когда Криштиану Роналду в игре, обязательно произойдут две вещи: голы и победа.

TCR: В каждом матче Криштиану Роналду всегда будет лучшим бомбардиром.

ARRUN: Не волнуйтесь, Роналду здесь.

Gulzaib Sarfraz: Легенда снова наносит удар... Поехали!

Nii Tee: Неустанная погоня Роналду приближается к феерическому рубежу в 1000 голов.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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