«Приближается к феерическому рубежу». Реакция фанов на дубль Роналду
Криштиану Роналду забил 930-й и 931-й гол в профессиональной карьере
В поединке 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» принимал «Аль-Наср». Матч закончился победой команды гостей со счетом 3:1.
В составе клуба «Аль-Наср» дублем отметился Криштиану Роналду. Португальский форвард забил на 47-й и 88-й минутах. Теперь на счету Роналду 931 забитый мяч в карьере. Болельщики в ожидании тысячного гола.
Abdullahi d Dankumbo: Криштиану Роналду – машина для забивания голов.
Soulful Sanctuary: нет никого, как ты.... это правда.
AMRA: Как только Роналду забивает гол, для его болельщиков ничего не имеет значения, им безразлично, где находится его клуб в турнирной таблице. Вчерашний день доказал все.
BLUEBLOOD: Когда Криштиану Роналду в игре, обязательно произойдут две вещи: голы и победа.
TCR: В каждом матче Криштиану Роналду всегда будет лучшим бомбардиром.
ARRUN: Не волнуйтесь, Роналду здесь.
Gulzaib Sarfraz: Легенда снова наносит удар... Поехали!
Nii Tee: Неустанная погоня Роналду приближается к феерическому рубежу в 1000 голов.
April 4, 2025
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