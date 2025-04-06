Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Александр принял участие в блиц-опросе
Защитник «Динамо» Александра Караваев составил символическую сборную киевского клуба за всю историю.
– Голкипер?
– Я поставил бы Бущана, я с ним почти половину карьеры играл, можно так сказать.
– Защитники?
– Центральный защитник – Головко. Я его поставлю слева, а Забарного – справа, Илья для меня открытие на всю жизнь. Левый фулбек – Миколенко. Справа – Лужный.
– Дальше?
– Из атакующих полузащитников я поставлю Шапаренко, Буяльского и Сидорчука. На флангах Цыганков и Ярмоленко, а нападающий – Шевченко.
– Капитан?
– Ярмоленко.
Ранее защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после победы над львовским «Рухом» в матче 1/4 финала Кубка Украины (1:0).
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