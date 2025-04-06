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  4. Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 01:25 |
353
0

Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский

Александр принял участие в блиц-опросе

06 апреля 2025, 01:25 |
353
0
Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
ФК Динамо. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александра Караваев составил символическую сборную киевского клуба за всю историю.

– Голкипер?

– Я поставил бы Бущана, я с ним почти половину карьеры играл, можно так сказать.

– Защитники?

– Центральный защитник – Головко. Я его поставлю слева, а Забарного – справа, Илья для меня открытие на всю жизнь. Левый фулбек – Миколенко. Справа – Лужный.

– Дальше?

– Из атакующих полузащитников я поставлю Шапаренко, Буяльского и Сидорчука. На флангах Цыганков и Ярмоленко, а нападающий – Шевченко.

– Капитан?

– Ярмоленко.

Ранее защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после победы над львовским «Рухом» в матче 1/4 финала Кубка Украины (1:0).

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Александр Караваев Георгий Бущан Александр Головко Илья Забарный Виталий Миколенко Валерий Залужный Николай Шапаренко Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Виктор Цыганков Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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