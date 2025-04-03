Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАРАВАЕВ: «Самое главное – две победы. Этот факт радует»
Кубок Украины
03 апреля 2025, 07:27 |
90
1

Александр КАРАВАЕВ: «Самое главное – две победы. Этот факт радует»

Защитник «Динамо» высказался о матче против «Руха»

03 апреля 2025, 07:27 |
90
1
Александр КАРАВАЕВ: «Самое главное – две победы. Этот факт радует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после победы над львовским «Рухом» в матче 1/4 финала Кубка Украины (1:0).

– Приятно выигрывать, тем более сыграли на ноль. Так, если бы мы реализовали все свои моменты, то игра была бы закрыта еще в первом тайме. Но сами создаем себе проблемы, не реализуем моменты, и будем работать над этим.

Во втором тайме также у нас было много выходов, потому что «Рух» бежал вперед, раскрылось, им нужно было забивать, поэтому у нас образовывались большие зоны, которые, к сожалению, не удалось использовать. Самое главное – две победы в чемпионате и Кубке, в обоих случаях сыграли на ноль, поэтому этот факт радует.

– Произошел дебют, причем успешный, Валентина Моргуна – в частности, ему удались отличные сейвы. Ты, как опытный игрок, мог что-нибудь подсказывать?

– Конечно, были и плохие моменты, но вы сами видели, что состав почти полностью изменился по сравнению с последней игрой – на то мы и «Динамо», поскольку у нас по несколько игроков на каждую позицию, и каждый должен быть готов выйти на поле в любой момент – будь то в матче чемпионата или кубковой встречи. Мы должны играть на победу в каждом матче, и все отлично это понимают.

– Кого бы хотел в соперники в полуфинале Кубка Украины?

– Нет разницы. На каждую игру настраиваемся, впереди у нас матч чемпионата с Левым берегом. Сейчас самое главное доехать домой, восстановиться, отдохнуть – и готовиться к предстоящей игре.

Ранее определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Украины.

По теме:
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ФОТО. Вратарь-дебютант. Моргун впервые сыграл официальный матч за Динамо
Защитник Руха: «Не заслуживали поражения от Динамо. Создали много моментов»
Александр Караваев Рух Львов Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Бокс | 02 апреля 2025, 08:27 18
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»

Феликс Савон высказался об украинском боксере

Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Футбол | 02 апреля 2025, 09:42 0
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании

«Сливочные» сыграли 4:4 с «Реалом Сосьедад» и вышли в финал Кубка

Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Футбол | 03.04.2025, 00:34
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов
Футбол | 03.04.2025, 03:59
Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов
Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Футбол | 02.04.2025, 07:20
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovei
Чья бы корова мычала ,а....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 6
Футбол
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 62
Футбол
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
01.04.2025, 11:31
Бокс
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
02.04.2025, 03:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем