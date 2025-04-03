Александр КАРАВАЕВ: «Самое главное – две победы. Этот факт радует»

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после победы над львовским «Рухом» в матче 1/4 финала Кубка Украины (1:0).

– Приятно выигрывать, тем более сыграли на ноль. Так, если бы мы реализовали все свои моменты, то игра была бы закрыта еще в первом тайме. Но сами создаем себе проблемы, не реализуем моменты, и будем работать над этим.

Во втором тайме также у нас было много выходов, потому что «Рух» бежал вперед, раскрылось, им нужно было забивать, поэтому у нас образовывались большие зоны, которые, к сожалению, не удалось использовать. Самое главное – две победы в чемпионате и Кубке, в обоих случаях сыграли на ноль, поэтому этот факт радует.

– Произошел дебют, причем успешный, Валентина Моргуна – в частности, ему удались отличные сейвы. Ты, как опытный игрок, мог что-нибудь подсказывать?

– Конечно, были и плохие моменты, но вы сами видели, что состав почти полностью изменился по сравнению с последней игрой – на то мы и «Динамо», поскольку у нас по несколько игроков на каждую позицию, и каждый должен быть готов выйти на поле в любой момент – будь то в матче чемпионата или кубковой встречи. Мы должны играть на победу в каждом матче, и все отлично это понимают.

– Кого бы хотел в соперники в полуфинале Кубка Украины?

– Нет разницы. На каждую игру настраиваемся, впереди у нас матч чемпионата с Левым берегом. Сейчас самое главное доехать домой, восстановиться, отдохнуть – и готовиться к предстоящей игре.

Ранее определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Украины.