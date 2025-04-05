Хаби Алонсо определился, кого будет тренировать. Он покинет Байер

Испанский тренер «Байера» Хаби Алонсо определился со своим будущим.

По информации авторитетного испанского портала Relevo, Алонсо настроен летом покинуть Леверкузен и перебраться в Мадрид, чтобы тренировать «Реал». Все теперь зависит от итальянского коуча Карло Анчелотти. Будущее Анчелотти будет определяться в конце сезона и будет зависеть от выигранных трофеев.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Такой же срок соглашения и у Алонсо с «Байером».

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.