Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо определился, кого будет тренировать. Он покинет Байер
Испания
05 апреля 2025, 21:29 |
301
0

Хаби Алонсо определился, кого будет тренировать. Он покинет Байер

Испанец хочет тренировать «Реал»

05 апреля 2025, 21:29 |
301
0
Хаби Алонсо определился, кого будет тренировать. Он покинет Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер «Байера» Хаби Алонсо определился со своим будущим.

По информации авторитетного испанского портала Relevo, Алонсо настроен летом покинуть Леверкузен и перебраться в Мадрид, чтобы тренировать «Реал». Все теперь зависит от итальянского коуча Карло Анчелотти. Будущее Анчелотти будет определяться в конце сезона и будет зависеть от выигранных трофеев.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Такой же срок соглашения и у Алонсо с «Байером».

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.

По теме:
Барселона потеряла ключевого игрока. Он может не сыграть в Лиге Чемпионов
Винисиус Жуниор провел свой юбилейный матч в Ла Лиге
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Хаби Алонсо Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу Байер
Дмитрий Олейник Источник: Relevo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Не было везения. Забарный едва не забил первый гол в сезоне
Футбол | 05 апреля 2025, 19:33 0
ФОТО. Не было везения. Забарный едва не забил первый гол в сезоне
ФОТО. Не было везения. Забарный едва не забил первый гол в сезоне

Соперника спасла перекладина

Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 05 апреля 2025, 07:46 2
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч

Сообщается, что в матче Реала против Валенсии сыграет Андрей Лунин

Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов
Футбол | 05.04.2025, 17:00
Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов
Де Дзерби близок к краху в Марселе: спад в результатах и мятеж футболистов
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Футбол | 05.04.2025, 04:24
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Футбол | 04.04.2025, 21:05
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман назвал боксера, который превзошел Холифилда 
Джордж Форман назвал боксера, который превзошел Холифилда 
04.04.2025, 01:38
Бокс
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 2
Футбол
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
04.04.2025, 15:44
Футбол
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
04.04.2025, 04:06 3
Бокс
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем