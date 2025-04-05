Хаби Алонсо определился, кого будет тренировать. Он покинет Байер
Испанец хочет тренировать «Реал»
Испанский тренер «Байера» Хаби Алонсо определился со своим будущим.
По информации авторитетного испанского портала Relevo, Алонсо настроен летом покинуть Леверкузен и перебраться в Мадрид, чтобы тренировать «Реал». Все теперь зависит от итальянского коуча Карло Анчелотти. Будущее Анчелотти будет определяться в конце сезона и будет зависеть от выигранных трофеев.
Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Такой же срок соглашения и у Алонсо с «Байером».
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.
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