Георгий БУЩАН: «Да нет, ну как? Я тогда не мог в это поверить»

Бывший голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан вспомнил, как узнал, что Мирча Луческу может стать главным тренером «бело-синих». Голкипер рассказал, как относился к такому предназначению.

«Я не верил, да. Тогда был Ковид, и можно было уехать только в одну страну отдохнуть – в Хорватию. У нас как раз тогда закончился этот чемпионат, который мы весело проиграли в 23 очка.

Я уехал на неделю в Хорватию, мне звонят по телефону, говорят: «А как тебе такой вариант?» Я такой: «Да нет, не может такого быть». Потом я Сергею Сидорчуку звоню по телефону, он говорит: «Да, это правда». Я говорю: «Да нет, ну, как?« Я не могу себе представить, честно говоря.

Потом мне из руководства клуба звонили по телефону и спрашивали за тренерский штаб, что я думаю по этому, по этому. Я так немного был в шоке. Я поверил только тогда, когда увидел его на базе, – сказал Бущан.

Луческу в Украине в период с 2004 по 2016 годы возглавлял Шахтер, а с 2020 по 2023 – Динамо. С «горняками» он завоевал 22 трофея, с киевлянами – три титула.