Футболист Динамо ставит лайки дочери Шацких. Это не понравится Шапаренко

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев лайкнул крайнюю публикацию дочери Максима Шацких – Кристины.

Кристина Шацких опубликовала пост, в котором призналась в любви к своим подругам:

«Я выиграла джекпот, потому что у меня лучшее окружение», – написала красавица.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эта публикация очень понравилась Кабаеву и он оставил свой лайк.

Напомним, что Кристина встречается с другим футболистом киевлян – Николаем Шапаренко, который уже в открытую ставит сердечки под публикациями красавицы в Instagram.