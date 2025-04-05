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05 апреля 2025, 03:12 |
186
0

Футболист Динамо ставит лайки дочери Шацких. Это не понравится Шапаренко

Кристина Шацких заворожила ещё одного футболиста киевлян

05 апреля 2025, 03:12 |
186
0
Футболист Динамо ставит лайки дочери Шацких. Это не понравится Шапаренко
Instagram. Кристина Шацких

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев лайкнул крайнюю публикацию дочери Максима ШацкихКристины.

Кристина Шацких опубликовала пост, в котором призналась в любви к своим подругам:

«Я выиграла джекпот, потому что у меня лучшее окружение», – написала красавица.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эта публикация очень понравилась Кабаеву и он оставил свой лайк.

Напомним, что Кристина встречается с другим футболистом киевлян – Николаем Шапаренко, который уже в открытую ставит сердечки под публикациями красавицы в Instagram.

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фото lifestyle Динамо Киев Максим Шацких Николай Шапаренко Владислав Кабаев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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