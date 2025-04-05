Футболист Динамо ставит лайки дочери Шацких. Это не понравится Шапаренко
Кристина Шацких заворожила ещё одного футболиста киевлян
Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев лайкнул крайнюю публикацию дочери Максима Шацких – Кристины.
Кристина Шацких опубликовала пост, в котором призналась в любви к своим подругам:
«Я выиграла джекпот, потому что у меня лучшее окружение», – написала красавица.
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Эта публикация очень понравилась Кабаеву и он оставил свой лайк.
Напомним, что Кристина встречается с другим футболистом киевлян – Николаем Шапаренко, который уже в открытую ставит сердечки под публикациями красавицы в Instagram.
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