Малиновский получил за матч Дженоа против Удинезе оценку выше средней
Украинский хавбек сыграл 69 минут, после чего был заменен
Вечером 4 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А, в котором Дженоа дома одолел Удинезе (1:0).
Единственный гол на 77-й минуте забил для хозяев поля Алессандро Дзаноли.
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский сыграл 69 минут, после чего был заменен.
Малиновский получил за игру оценку выше средней – 6.9 от WhoScored, а лучшим в матче назван Дзаноли (8.0).
Удинезе имеет 41 очко и входит в топ-10. Дженоа идет на 12-й позиции.
Серия А. 31-й тур, 4 апреля
Дженоа – Удинезе – 1:0
Гол: Дзаноли, 77
Оценки от WhoScored за матч
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