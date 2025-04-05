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  4. Малиновский получил за матч Дженоа против Удинезе оценку выше средней
Италия
05 апреля 2025, 07:07 | Обновлено 05 апреля 2025, 07:19
439
0

Малиновский получил за матч Дженоа против Удинезе оценку выше средней

Украинский хавбек сыграл 69 минут, после чего был заменен

05 апреля 2025, 07:07 | Обновлено 05 апреля 2025, 07:19
439
0
Малиновский получил за матч Дженоа против Удинезе оценку выше средней
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 4 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А, в котором Дженоа дома одолел Удинезе (1:0).

Единственный гол на 77-й минуте забил для хозяев поля Алессандро Дзаноли.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский сыграл 69 минут, после чего был заменен.

Малиновский получил за игру оценку выше средней – 6.9 от WhoScored, а лучшим в матче назван Дзаноли (8.0).

Удинезе имеет 41 очко и входит в топ-10. Дженоа идет на 12-й позиции.

Серия А. 31-й тур, 4 апреля

Дженоа – Удинезе – 1:0

Гол: Дзаноли, 77

Оценки от WhoScored за матч

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Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа - Удинезе оценки WhoScored
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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