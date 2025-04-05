Малиновский получил за матч Дженоа против Удинезе оценку выше средней

Вечером 4 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А, в котором Дженоа дома одолел Удинезе (1:0).

Единственный гол на 77-й минуте забил для хозяев поля Алессандро Дзаноли.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский сыграл 69 минут, после чего был заменен.

Малиновский получил за игру оценку выше средней – 6.9 от WhoScored, а лучшим в матче назван Дзаноли (8.0).

Удинезе имеет 41 очко и входит в топ-10. Дженоа идет на 12-й позиции.

Серия А. 31-й тур, 4 апреля

Дженоа – Удинезе – 1:0

Гол: Дзаноли, 77

Оценки от WhoScored за матч