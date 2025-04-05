Николай КОСТЕНКО: «Второе место сборной в Клайпеде – достойный результат»

Главный тренер мужской сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко прокомментировал выступление команды на международном турнире в Литве.

Сборная Украины по пляжному футболу по приглашению Литовской футбольной федерации на прошлых выходных приняла участие в международном мини-турнире в Клайпеде. В первом поединке сине-желтые обыграли Литву (2:1), во втором уступили Польше (1:5), а в третьем победили Германию (7:6). В итоге украинцы заняли второе место на соревнованиях, пропустив вперед только поляков.

Итоги выступления сборной Украины в Литве подвел наставник команды Николай Костенко.

«Во-первых, на этом турнире мы хотели посмотреть на молодых ребят – кандидатов в сборную. Для трех игроков это был первый вызов (братья Мельничуки и Григорий Комар), для одного – второй (Александр Самойленко), а еще двое футболистов присоединились к команде только в прошлом сезоне (Антон Росс и Никита Левченко). Нужно было посмотреть на их перспективы, их потенциал, смогут ли они в будущем стать игроками национальной команды.

Во-вторых, что не менее важно, это возможность в межсезонье поддержать игровой тонус ребят. Этот турнир плюс соревнования в феврале в Сальвадоре помогли им снова почувствовать песок. Сейчас у нас остается чуть больше месяца для подготовки к официальным турнирам этого сезона.

В целом результатом выступления в Литве мы довольны. Он был достигнут несмотря на некоторые логистические проблемы. Дорога в Клайпеду была очень тяжелой – целые сутки ехали на автобусе. Соперники были непростыми, и потому второе место на турнире – достойный результат. Что касается новичков, то потенциал у них стопроцентно есть. Главное, что мотивация просто зашкаливает. С удовольствием приходили на тренировки, да и в матчах выкладывались по максимуму.

Кроме того, все они выступают в футзальных командах – кто в Первой лиге, кто в чемпионате Киева, так что постоянно находятся в игровом тонусе. Для нашего тренерского штаба основным моментом является то, что практически у всех наших новичков хорошая скорость. И стартовая, и скоростная выносливость на высоком уровне. Плюс поставленный удар, функциональная готовность и понимание игры. То есть фундамент у них хороший, ведь футзал тактически очень похож на пляжный футбол. Конечно, есть свои отличия, но есть и схожие моменты. В целом претензий к дебютантам нет. Единственное, чего им не хватало – это ощущения песка и соответствующих технических элементов, например, ударов «ножницами».

Общая оценка от тренерского штаба – нам пошли на пользу и сам турнир, и привлечение новичков. Мы даже немного удивлены тем уровнем, который они показали. При системной работе у всех есть потенциал стать игроками высокого уровня в пляжном футболе.

У нашего тренерского штаба подход один – в сборной играют лучшие на момент проведения официальных турниров. Мы всегда делаем акцент на выполнении поставленных задач, и потому вызываем самых подготовленных. То есть мы поддерживаем связь и с опытными игроками, которые по разным причинам не участвовали в турнире в Литве. Держим их в поле зрения.

Что касается наших официальных выступлений в этом сезоне, то сборная Украины сыграет в Евролиге-2025 в дивизионе A. Более того, уже известны наши соперники на первом этапе отбора к Суперфиналу. Это Испания, Грузия и Германия. В плане подготовки к этим соревнованиям уже через неделю мы планируем выходить на песок. Сначала игроки будут тренироваться в своих клубах, а в начале мая рассчитываем провести учебно-тренировочный сбор. В середине мая также планируются два турнира в нашей столице. Первый – Суперкубок Киева, второй – Кубок имени Евгения Рябчука. Если все пойдет как надо, то каждый игрок сборной проведет в мае по 5–6 матчей».

Первый этап отбора к Суперфиналу Евролиги-2025 по пляжному футболу пройдет 22–25 мая в испанском Кадисе. Второй – 1–3 августа в Кишиневе. Суперфинал состоится 9–14 сентября в итальянском Альгеро.