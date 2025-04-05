Чемпионат Европы05 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:17
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Украинка будет обслуживать матчи женского чемпионата Европы 2025
Континентальный турнир пройдет в июле в Швейцарии
05 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:17
49
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В УЕФА опубликовали список арбитров, которые будут обслуживать матчи финальной части женского чемпионата Европы 2025 по футболу.
На континентальном первенстве будут работать 13 главных арбитров из 11 стран (в том числе – Бразилии).
Также назначены 26 ассистенток, в число которых вошла и украинка Светлана Грушко.
Также на Евро будут задействованы 16 судей VAR. ЧЕ-2025 пройдет со 2 по 27 июля в четырех городах Швейцарии (Женева, Цюрих, Берн, Базель).
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