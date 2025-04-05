Украинка будет обслуживать матчи женского чемпионата Европы 2025

В УЕФА опубликовали список арбитров, которые будут обслуживать матчи финальной части женского чемпионата Европы 2025 по футболу.

На континентальном первенстве будут работать 13 главных арбитров из 11 стран (в том числе – Бразилии).

Также назначены 26 ассистенток, в число которых вошла и украинка Светлана Грушко.

Также на Евро будут задействованы 16 судей VAR. ЧЕ-2025 пройдет со 2 по 27 июля в четырех городах Швейцарии (Женева, Цюрих, Берн, Базель).