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Чемпионат Европы
05 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:17
49
0

Украинка будет обслуживать матчи женского чемпионата Европы 2025

Континентальный турнир пройдет в июле в Швейцарии

05 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:17
49
0
Украинка будет обслуживать матчи женского чемпионата Европы 2025
УАФ. Светлана Грушко

В УЕФА опубликовали список арбитров, которые будут обслуживать матчи финальной части женского чемпионата Европы 2025 по футболу.

На континентальном первенстве будут работать 13 главных арбитров из 11 стран (в том числе – Бразилии).

Также назначены 26 ассистенток, в число которых вошла и украинка Светлана Грушко.

Также на Евро будут задействованы 16 судей VAR. ЧЕ-2025 пройдет со 2 по 27 июля в четырех городах Швейцарии (Женева, Цюрих, Берн, Базель).

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Светлана Грушко судейские назначения чемпионат Европы по футболу среди женщин
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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