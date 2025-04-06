ВИДЕО. Амфитеатр в Ниме принял теннисный турнир UTS. Определен победитель

С 4 по 5 апреля состоялся первый турнир выставочной лиги UTS в 2025 году.

Соревнования прошли на грунтовом покрытии. А постелили его в амфитеатре в Ниме – в одном из главных и наиболее сохранившемся монументе античной эпохи во Франции и в Европе.

На второй игровой день были распроданы все 12 5000 билетов.

Участие в турнире приняли восемь теннисистов. Они стартовали со стадии 1/4 финала, которая прошла в пятницу, а в субботу были сыграли полуфиналы и финал.

Победителем стал норвежский теннисист Каспер Рууд, который на своем пути переиграл Алексея Попырина, Андрея Рублева и Томаша Махача.

В Ниме выступил и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который в четвертьфинале проиграл Махачу.

Правила Ultimate Tennis Showdown: в UTS каждый матч состоит из четырех 8-минутных четвертей. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если по итогам четырех четвертей не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

UTS. Ним, 1/4 финала

Андрей Рублев – Бен Шелтон – 3:1 (18:11, 20:7, 11:14, 19:7)

– Бен Шелтон – 3:1 (18:11, 20:7, 11:14, 19:7) Алекс де Минаур – Уго Умбер – 3:0 (15:14, 13:12, 17:9)

– Уго Умбер – 3:0 (15:14, 13:12, 17:9) Каспер Рууд – Алексей Попырин – 3:0 (17:13, 20:6, 16:10)

– Алексей Попырин – 3:0 (17:13, 20:6, 16:10) Томаш Махач – Гаэль Монфис – 3:1 (16:10, 8:19, 19:7, 18:10)

UTS. Ним, 1/2 финала

Андрей Рублев – Каспер Рууд – 2:3 (11:14, 8:17, 15:13, 18:12, 2:3)

– 2:3 (11:14, 8:17, 15:13, 18:12, 2:3) Алекс де Минаур – Томаш Махач – 2:3 (13:12, 11:12, 20:6, 13:17, 1:2)

UTS. Финал

Каспер Рууд – Томаш Махач – 3:1 (12:13, 16:14, 15:14, 15:11)

Видеообзор финального матча Рууд – Махач

Видеообзор матча Рублев – Рууд (1/2 финала)

Видеообзор матча де Минаур – Махач (1/2 финала)

Видеообзор матча Рублев – Шелтон (1/4 финала)

Видеообзор матча де Минаур – Умбер (1/4 финала)

Видеообзор матча Рууд – Попырин (1/4 финала)

Видеообзор матча Махач – Монфис (1/4 финала)