В субботу, 5 апреля состоится матч 28-го тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Байером». Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

Хайденхайм

Хозяева грядущего поединка проводят очень неуверенный (особенно по сравнению с прошлым) сезон. На данный момент имея 22 очка команда находится на 16-м месте, которое приведет команду к переходным матчам в конце сезона. За 7 туров до завершения чемпионата всего 2 балла отделяет команду от зоны вылета.

В Лиге конференций команда смогла пробиться в 1/16, где потерпела поражение от «Копенгагена», до этой же стадии клуб дошел в немецком кубке, но вылетел из-за поражения от «Герты» из второй Бундеслиги.

Байер

Хотя команда Хаби Алонсо больше и не бьет всевозможные рекорды, как в прошлом сезоне, они до сих пор показывают приличный футбол и борются за титул чемпиона Германии. После 27 туров «Байер» имеет 59 баллов в активе и занимает 2-е место, отставая от «Баварии» на 9 очков (однако у Леверкузена есть еще игра в запасе).

В 1/8 Лиги чемпионов команда потерпела поражение от той же «Баварии», а в полуфинале Кубка Германии сенсационно вылетела от «Арминии» из 3 лиги.

Личные встречи

В истории эти команды встречались между собой четыре раза. Трижды победу праздновал «Байер», а еще один раз, в кубковом матче 2019 года, победителем становился Хайденхайм.

Матч 1 круга завершился со счетом 5:2 в пользу Леверкузена.

Интересные факты

«Байер» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из последних 7 матчей во всех турнирах. Всего в этих играх леверкузенцы пропустили 14 голов.

«Хайденхайм» имеет самую плохую статистику в домашних матчах среди всех команд Бундеслиги этого сезона. Клуб завоевал 10 очков в 13 поединках.

В то же время «Байер» является второй лучшей командой в лиге по игре на выезде. В 13 матчах коллектив завоевал 29 очков.

Очные матчи коллективов никогда не завершались без забитых голов.

Возможные стартовые составы

Хайденхайм: Мюллер, Буш – Гимбер – Маинка, Крайтциг – Шеппнер – Дорш – Траоре, Бек, Пирингер – Зивзивадзе

Байер: Градецкий, Инкапье – Да – Мукиле, Гримальдо – Паласиос – Джака – Фримпонг, Гарсия, Шик – Адли

Прогноз

Учитывая динамичность матчей Баера и плохую форму Хайденхайма в этом сезоне (особенно в домашних поединках) ожидается большое количество голов в этом матче. Поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua Хайденхайм Байер Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку

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