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Чемпионат Германии
Хайденхайм
05.04.2025 16:30 - : -
Байер
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Германия
05 апреля 2025, 04:07 | Обновлено 05 апреля 2025, 04:09
31
0

Хайденхайм – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 5 апреля в 16:30 по Киеву

05 апреля 2025, 04:07 | Обновлено 05 апреля 2025, 04:09
31
0
Хайденхайм – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 апреля состоится матч 28-го тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Байером». Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

Хайденхайм

Хозяева грядущего поединка проводят очень неуверенный (особенно по сравнению с прошлым) сезон. На данный момент имея 22 очка команда находится на 16-м месте, которое приведет команду к переходным матчам в конце сезона. За 7 туров до завершения чемпионата всего 2 балла отделяет команду от зоны вылета.

В Лиге конференций команда смогла пробиться в 1/16, где потерпела поражение от «Копенгагена», до этой же стадии клуб дошел в немецком кубке, но вылетел из-за поражения от «Герты» из второй Бундеслиги.

Байер

Хотя команда Хаби Алонсо больше и не бьет всевозможные рекорды, как в прошлом сезоне, они до сих пор показывают приличный футбол и борются за титул чемпиона Германии. После 27 туров «Байер» имеет 59 баллов в активе и занимает 2-е место, отставая от «Баварии» на 9 очков (однако у Леверкузена есть еще игра в запасе).

В 1/8 Лиги чемпионов команда потерпела поражение от той же «Баварии», а в полуфинале Кубка Германии сенсационно вылетела от «Арминии» из 3 лиги.

Личные встречи

В истории эти команды встречались между собой четыре раза. Трижды победу праздновал «Байер», а еще один раз, в кубковом матче 2019 года, победителем становился Хайденхайм.

Матч 1 круга завершился со счетом 5:2 в пользу Леверкузена.

Интересные факты

  • «Байер» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из последних 7 матчей во всех турнирах. Всего в этих играх леверкузенцы пропустили 14 голов.
  • «Хайденхайм» имеет самую плохую статистику в домашних матчах среди всех команд Бундеслиги этого сезона. Клуб завоевал 10 очков в 13 поединках.
  • В то же время «Байер» является второй лучшей командой в лиге по игре на выезде. В 13 матчах коллектив завоевал 29 очков.
  • Очные матчи коллективов никогда не завершались без забитых голов.

Возможные стартовые составы

  • Хайденхайм: Мюллер, Буш – Гимбер – Маинка, Крайтциг – Шеппнер – Дорш – Траоре, Бек, Пирингер – Зивзивадзе
  • Байер: Градецкий, Инкапье – Да – Мукиле, Гримальдо – Паласиос – Джака – Фримпонг, Гарсия, Шик – Адли

Прогноз

Учитывая динамичность матчей Баера и плохую форму Хайденхайма в этом сезоне (особенно в домашних поединках) ожидается большое количество голов в этом матче. Поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Хайденхайм
5 апреля 2025 -
16:30
Байер
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку

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Хайденхайм Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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