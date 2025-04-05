Договорняки в теннисе. Наказаны пять французских теннисистов

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) официально объявило о том, что пять французских теннисистов были подвергнуты санкциям за нарушение Программы по борьбе с коррупцией в теннисе (TACP).

Санкции связаны с уголовным делом, рассмотренным в 2023 году с участием синдиката договорных матчей в Бельгии. Сотрудничество между ITIA и бельгийскими властями привело к тому, что лидер синдиката Григор Саргсян был приговорен к пяти годам лишения свободы.

38-летний Янник Тиван, который в сентябре 2015 года достиг 590-го места в рейтинге ATP, был дисквалифицирован пожизненно. Теннисист признался, что принимал участие в договорных матчах в период с 2017 по 2018 год. Также Тиван был оштрафован на 75 000 долларов в дополнение к 37 400 евро в качестве компенсации.

28-летний Тома Брешемье, который в августе 2017 года достиг 399-го места в рейтинге ATP, был дисквалифицирован на семь лет и шесть месяцев после того, как признался в договорных матчах в период с 2017 по 2018 год. Брешемье также был оштрафован на 40 000 долларов, из которых 27 500 долларов условно.

29-летний Габриэль Пети, который в декабре 2018 года достиг 450-го места в рейтинге ATP, был дисквалифицирован на шесть лет и шесть месяцев, а также оштрафован на 35 000 долларов после того, как Пети не ответил на обвинения ITIA. Не приняв участия в процессе, теннисист фактически отказался от своего права на слушание и взял на себя ответственность за договорные семь матчей в период с 2017 по 2018 год.

29-летний Тома Сетоджи, который в июле 2024 года достиг 794-го места в рейтинге ATP, был дисквалифицирован на 10 лет и оштрафован на 20 000 долларов после того, как был признан виновным в договорных матчах в 2017 году, но не сообщил о коррупционных связях 2018 года.

28-летний Уго Добиас, который в сентябре 2017 года достиг 972-го места в рейтинге ATP, был дисквалифицирован на два года и оштрафован на 15 000 долларов после того, как признался в рамках расследования ITIA в договорных матчах в 2017 году.

Во время дисквалификации игрокам запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, санкционированные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или любой национальной ассоциации.