ВИДЕО. Юный болельщик обратился к Шапаренко. Что случилось дальше?
Николай Шапаренко не стал поучать юного фана
Во время четвертьфинала Кубка Украины между «Динамо» и «Рухом» (1:0) произошёл контраверсийный инцидент при участии Андрея Ярмоленко.
Выйдя на розминку, он отреагировал на выкрики болельщика, проведя короткую «воспитательную» беседу с детьми. Видео собрало 1,5 миллиона просмотров.
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Ещё один популярный момент — реакция Николая Шапаренко на детские крики: «Шапаренко!».
Он просто ответил: «А?», что очень понравилось детям. Этот ролик уже набрал более 100 тысяч просмотров.
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