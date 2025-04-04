ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети

Катерина Усик поделилась редким и трогательным фото, на котором Александр Усик — не чемпион, а заботливый отец.

На снимке он нежно держит на руках ребёнка, и этот момент наполнен теплом и искренностью.

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Катерина напомнила: за всеми победами её мужа стоит простое человеческое счастье — отцовство.

Фото сразу покорило сердца подписчиков.

Также жена Александра опубликовала несколько своих фото с девочкой.