Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Другие новости
04 апреля 2025, 23:37 |
605
0

ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети

Екатерина Усик показала милые семейные кадры

04 апреля 2025, 23:37 |
605
0
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Instagram. Екатерина и Александр Усик

Катерина Усик поделилась редким и трогательным фото, на котором Александр Усик — не чемпион, а заботливый отец.

На снимке он нежно держит на руках ребёнка, и этот момент наполнен теплом и искренностью.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Катерина напомнила: за всеми победами её мужа стоит простое человеческое счастье — отцовство.

Фото сразу покорило сердца подписчиков.

Также жена Александра опубликовала несколько своих фото с девочкой.

По теме:
ФОТО. Экс-полузащитника Барселоны ограбили. Вот что украли
Дюбуа рассказал важные новости о реванше с Усиком
ФОТО. Таинственный пост Ольги Харлан взволновал соцсети. Что-то случилось?
фото Александр Усик Екатерина Усик бокс lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Футбол | 04 апреля 2025, 07:55 4
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»

Легенда «Челси» – о Тьерри Анри

«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер
Футбол | 04 апреля 2025, 19:42 10
«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер
«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер

Богдан Вьюнник рассказал о том, как начиналась его карьера

БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»
Футбол | 04.04.2025, 10:30
БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»
БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»
Дженоа победил Удинезе, Малиновский был заменен во втором тайме
Футбол | 04.04.2025, 23:49
Дженоа победил Удинезе, Малиновский был заменен во втором тайме
Дженоа победил Удинезе, Малиновский был заменен во втором тайме
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Футбол | 04.04.2025, 10:11
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 1
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 54
Футбол
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 5
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
03.04.2025, 00:15
Бокс
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
03.04.2025, 14:36 45
Футбол
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 1
Бокс
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем