Другие новости04 апреля 2025, 23:37 |
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ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Екатерина Усик показала милые семейные кадры
04 апреля 2025, 23:37 |
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Катерина Усик поделилась редким и трогательным фото, на котором Александр Усик — не чемпион, а заботливый отец.
На снимке он нежно держит на руках ребёнка, и этот момент наполнен теплом и искренностью.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Катерина напомнила: за всеми победами её мужа стоит простое человеческое счастье — отцовство.
Фото сразу покорило сердца подписчиков.
Также жена Александра опубликовала несколько своих фото с девочкой.
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