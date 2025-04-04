Стало известно, на каком стадионе Буковина примет Динамо в полуфинале Кубка
Сначала черновицкая команда хотела играть на другой арене
23 апреля в полуфинале Кубка Украины «Буковина» будет принимать «Динамо».
Но поскольку стадион в Черновцах не отвечает необходимым требованиям, руководству ФК «Буковина» нужно было оперативно определиться с тем, где сыграть с киевлянами на нейтральном поле.
Как стало известно Sport.ua, 4 апреля была достигнута договоренность, что этот поединок состоится на львовском стадионе «Украина».
По имеющейся информации, сначала черновицкая команда обратилась с предложением о проведении кубкового поединка к руководству «Арены-Львов», но согласия не получили по уважительной причине: львовьяне решили не рисковать состоянием газона, ведь 26 апреля здесь состоится Классическое: «Шахтер» – «Динамо».
Кстати, выбором «Буковины» должны быть удовлетворены динамовцы. Они 23 апреля сыграют полуфинальный поединок и останутся во Львове для подготовки к битве с «горняками», избежав логистических проблем.
В другом полуфинале 23 апреля в Житомире «Полесье» будет принимать «Шахтер».
Ранее сообщалось, сколько игроки «Буковины» заработали за победу над «Викторией».
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