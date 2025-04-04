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Кубок Украины
04 апреля 2025, 23:01 |
598
3

Стало известно, на каком стадионе Буковина примет Динамо в полуфинале Кубка

Сначала черновицкая команда хотела играть на другой арене

04 апреля 2025, 23:01 |
598
3
Стало известно, на каком стадионе Буковина примет Динамо в полуфинале Кубка
ФК Буковина

23 апреля в полуфинале Кубка Украины «Буковина» будет принимать «Динамо».

Но поскольку стадион в Черновцах не отвечает необходимым требованиям, руководству ФК «Буковина» нужно было оперативно определиться с тем, где сыграть с киевлянами на нейтральном поле.

Как стало известно Sport.ua, 4 апреля была достигнута договоренность, что этот поединок состоится на львовском стадионе «Украина».

По имеющейся информации, сначала черновицкая команда обратилась с предложением о проведении кубкового поединка к руководству «Арены-Львов», но согласия не получили по уважительной причине: львовьяне решили не рисковать состоянием газона, ведь 26 апреля здесь состоится Классическое: «Шахтер» – «Динамо».

Кстати, выбором «Буковины» должны быть удовлетворены динамовцы. Они 23 апреля сыграют полуфинальный поединок и останутся во Львове для подготовки к битве с «горняками», избежав логистических проблем.

В другом полуфинале 23 апреля в Житомире «Полесье» будет принимать «Шахтер».

Ранее сообщалось, сколько игроки «Буковины» заработали за победу над «Викторией».

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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Буковина Черновцы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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Pavel_i_C0
Зручно для Динамо Київ, бо через три дні, львівський шахтьор "прийматиме" киян на "своєму" полі
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0
avk2307
От це реально позитив.
Буковині респект
Хоча від Тернополя 100 з лишнім км, але Львів то взвгалі супер
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0
Victor673256ua
Тобто для чвертьфіналу стадіон у Чернівцях підходив, а для півфіналу вже раптом перестав відповідати нормам?
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-1
apepa
Сначало дырявых размажет Буковина а через три дня по ним катком пройдецца шахтёр. Охохо! Весёлая будет неделька. Не пропустите дорогие украинцы!
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-4
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