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  4. 25% от оклада. Сколько игроки Буковины заработали за победу над Викторией
Кубок Украины
04 апреля 2025, 19:20 |
604
1

25% от оклада. Сколько игроки Буковины заработали за победу над Викторией

Однако не исключено, что выплаты могут возрасти

04 апреля 2025, 19:20 |
604
1
25% от оклада. Сколько игроки Буковины заработали за победу над Викторией
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, зарплату и премиальные футболисты «Буковины» получают в конце текущего месяца. Вот почему на заработанное в кубковом турнире черновицкой команде еще придется немного подождать.

По имеющейся информации, победа в четвертьфинале над «Викторией» ничем не отличается от победы в перволиговом первенстве, поэтому, согласно условиям контракта, футболисты могут рассчитывать на сумму, равную 25 процентам от зарплаты. Следует отметить, что зарплаты в «Буковине» - одни из самых высоких в Первой лиге (от 100 тыс. грн).

Однако не исключено, что выплаты могут возрасти, если клубное руководство решит премировать игроков еще и за историческое достижение - выход в полуфинал Кубка Украины.

Напомним, что на пути к финалу «Буковина» 23 апреля померится силами с киевским «Динамо».

Ранее мы сообщали, что «Буковина» выбирает арену для домашнего матча против «Динамо» в полуфинале Кубка.


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Источник: в обновленном Кубке Украины клубы УПЛ будут играть с 1/32 финала
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы инсайд зарплаты премиальные Виктория Сумы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Artem_Ponomar
я думаю після закінчення виступів в кубку їм ще накинуть бонусів
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