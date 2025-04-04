25% от оклада. Сколько игроки Буковины заработали за победу над Викторией

Как стало известно Sport.ua, зарплату и премиальные футболисты «Буковины» получают в конце текущего месяца. Вот почему на заработанное в кубковом турнире черновицкой команде еще придется немного подождать.

По имеющейся информации, победа в четвертьфинале над «Викторией» ничем не отличается от победы в перволиговом первенстве, поэтому, согласно условиям контракта, футболисты могут рассчитывать на сумму, равную 25 процентам от зарплаты. Следует отметить, что зарплаты в «Буковине» - одни из самых высоких в Первой лиге (от 100 тыс. грн).

Однако не исключено, что выплаты могут возрасти, если клубное руководство решит премировать игроков еще и за историческое достижение - выход в полуфинал Кубка Украины.

Напомним, что на пути к финалу «Буковина» 23 апреля померится силами с киевским «Динамо».

Ранее мы сообщали, что «Буковина» выбирает арену для домашнего матча против «Динамо» в полуфинале Кубка.



