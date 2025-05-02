Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал трех лучших нападающих в истории Лиги чемпионов.

«Конечно сюда должны войти Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я бы поставил в центр Роналду, справа – Месси, а на левый фланг нападения я выбрал бы Роналдиньо», – сказал Фердинанд.

Ранее легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд сравнил бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне и легенду «Ливерпуля» британца Стивена Джеррарда.