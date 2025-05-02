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  4. Рио Фердинанд назвал трех лучших нападающих в истории Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 мая 2025, 01:56 |
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Рио Фердинанд назвал трех лучших нападающих в истории Лиги чемпионов

Британский экс-защитник назвал атаку мечты главного еврокубка

02 мая 2025, 01:56 |
40
0
Рио Фердинанд назвал трех лучших нападающих в истории Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал трех лучших нападающих в истории Лиги чемпионов.

«Конечно сюда должны войти Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я бы поставил в центр Роналду, справа – Месси, а на левый фланг нападения я выбрал бы Роналдиньо», – сказал Фердинанд.

Ранее легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд сравнил бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне и легенду «Ливерпуля» британца Стивена Джеррарда.

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Рио Фердинанд Роналдиньо Лионель Месси Криштиану Роналду Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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