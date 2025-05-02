Лига чемпионов02 мая 2025, 01:56 |
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Рио Фердинанд назвал трех лучших нападающих в истории Лиги чемпионов
Британский экс-защитник назвал атаку мечты главного еврокубка
02 мая 2025, 01:56 |
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Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал трех лучших нападающих в истории Лиги чемпионов.
«Конечно сюда должны войти Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я бы поставил в центр Роналду, справа – Месси, а на левый фланг нападения я выбрал бы Роналдиньо», – сказал Фердинанд.
Ранее легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд сравнил бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне и легенду «Ливерпуля» британца Стивена Джеррарда.
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