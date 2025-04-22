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  4. Гвардиола уже знает, кто заменит легендарного Де Брюйне
Англия
22 апреля 2025, 03:50 |
108
0

Гвардиола уже знает, кто заменит легендарного Де Брюйне

«Горожане» нацелились на трансфер Жоау Невеша

22 апреля 2025, 03:50 |
108
0
Гвардиола уже знает, кто заменит легендарного Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт.

По информации Fichajes, английский гранд уже нашел замену бельгийскому хавбеку. Наставник команды Пеп Гвардиола летом клуб хочет видеть в команде хавбека «ПСЖ» Жоау Невеша. Парижанам будет предложен солидный чек – 100 миллионов евро.

В этом сезоне Невеш провел 42 матча, забил пять голов и отметился девятью ассистами.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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