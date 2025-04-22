Гвардиола уже знает, кто заменит легендарного Де Брюйне

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт.

По информации Fichajes, английский гранд уже нашел замену бельгийскому хавбеку. Наставник команды Пеп Гвардиола летом клуб хочет видеть в команде хавбека «ПСЖ» Жоау Невеша. Парижанам будет предложен солидный чек – 100 миллионов евро.

В этом сезоне Невеш провел 42 матча, забил пять голов и отметился девятью ассистами.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.