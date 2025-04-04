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04 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 04 апреля 2025, 22:41
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0

Свитолина посетила сеанс киевского мануального терапевта и реабилитолога

Спортивный врач прокомментировал такого рода процедуры

04 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 04 апреля 2025, 22:41
250
0
Свитолина посетила сеанс киевского мануального терапевта и реабилитолога
Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила лечебно-реабилитационный сеанс киевского мануального терапевта и реабилитолога Андрея Маслия.

Дмитрий Бабелюк – спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, в своем Telegram-канале прокомментировал такого рода процедуры.

«Да, мануальная терапия не является доказательным методом. На сегодняшний день не существует состояний или заболеваний, в протоколах лечения которых было бы указано: «обязательно обращаться к мануальным терапевтам».

Также мануальная терапия не имеет долгосрочного эффекта и может принести лишь кратковременное облегчение. Манипуляции с шеей – это вообще вещи, которые недопустимы.

Тем не менее, когда речь идет о профессиональных спортсменах, учитывая их ежедневную нагрузку, у них могут возникать незначительные спазмы или недомогания, которые можно устранить с помощью приемов мануальной терапии», – написал Бабелюк.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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