Свитолина посетила сеанс киевского мануального терапевта и реабилитолога

Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила лечебно-реабилитационный сеанс киевского мануального терапевта и реабилитолога Андрея Маслия.

Дмитрий Бабелюк – спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, в своем Telegram-канале прокомментировал такого рода процедуры.

«Да, мануальная терапия не является доказательным методом. На сегодняшний день не существует состояний или заболеваний, в протоколах лечения которых было бы указано: «обязательно обращаться к мануальным терапевтам».

Также мануальная терапия не имеет долгосрочного эффекта и может принести лишь кратковременное облегчение. Манипуляции с шеей – это вообще вещи, которые недопустимы.

Тем не менее, когда речь идет о профессиональных спортсменах, учитывая их ежедневную нагрузку, у них могут возникать незначительные спазмы или недомогания, которые можно устранить с помощью приемов мануальной терапии», – написал Бабелюк.