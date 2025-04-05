Финский канал отказался транслировать матч своей сборной. Все из-за Украины

Вчера, 4 апреля, состоялся матч 3-го тура группового этапа женской Лиги наций между Финляндией и беларусью. Поединок завершился нулевой ничьей.

По информации Iltalehti, официальный вещатель матчей сборных Финляндии телеканал Yle TV1 отказался вживую транслировать этот поединок. Основной причиной стало то, что сборная беларуси представляет страну, которая является сторонником россии в войне с Украиной.

«Финляндии не повезло во время жеребьевки. Сборным беларуси запрещено участвовать в международных спортивных событиях, однако УЕФА почему-то позволили им это делать. По нашему мнению, сейчас не лучшее время сборной беларуси представлять свою страну. У нас есть сосед – агрессор, который ведет захватническую войну, а беларусь – их партнер», – рассказал представитель телеканала Iltalehti.

Напомним, вчера женская сборная Украины минимально обыграла Чехию (1:0).