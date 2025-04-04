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  4. Василий КОБИН: «Хочу увидеть, как арбитр на Камп Ноу не даст вбросить аут»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 20:20 |
1099
1

Василий КОБИН: «Хочу увидеть, как арбитр на Камп Ноу не даст вбросить аут»

«Ингулец» уступил минимально киевской «Оболони»

04 апреля 2025, 20:20 |
1099
1
Василий КОБИН: «Хочу увидеть, как арбитр на Камп Ноу не даст вбросить аут»
ФК Ингулец

Головний тренер «Інгульця» Василь Кобін прокоментував поразку від «Оболоні» у матчі 23-го туру УПЛ.

– В першу чергу вітаю «Оболонь» із перемогою. По-друге, хочу подякувати за хорошу гру свою команду, адже у такому важкому матчі хлопці грали до кінця. У нас був план грати так, як у другому таймі, протягом всієї гри, але у першому таймі не вийшло. Ми віддали ініціативу супернику, за що пропустили гол.

Десь не вистачило концентрації, аби забити у другому таймі.

– Як налаштували команду у перерві?

– Ніяк. Просто нагадав, як ми домовлялися грати. Такі речі можуть виникати, адже у нас команда молода, і є у нас проблеми при підготовці. Також ми завжди граємо на виїзді.

Але ми будемо грати до кінця і «пити кров» кожного суперника.

– Поразка сусіду по турнірній таблиці. Наскільки вона неприємна? І як команда буде виходити із такого положення?

– Вона неприємна лише у тому, що де б ми не грали — ми граємо на виїзді. Тут не стільки у поразці сусіда. Он судді. Ну краще мовчати. Якщо арбітр боїться дати супернику кинути аут... У Львові просто вилучили гравця, а тут не дали вкинути аут. І фол останньої надії не перевірили. Це незрозуміло, адже кваліфікація арбітра дуже висока. Він судить єврокубки.

Хочу подивитися, як він десь на «Камп Ноу» не дав би кинути аут. Тут він це може собі дозволити, бо ніхто його не покарає.

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Александр Сильченко Sport.ua
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apepa
Вася играть надо было целый матч а не молицца на этот аут...
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