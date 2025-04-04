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Лига наций
04 апреля 2025, 18:47 | Обновлено 04 апреля 2025, 19:50
49
0

Юлия ХРИСТЮК: «Если выиграем у Чехии, есть шанс выйти в Лигу наций A»

Владимир Пятенко вызвал на матчи Лиги наций футболистку-легионера из США

04 апреля 2025, 18:47 | Обновлено 04 апреля 2025, 19:50
49
0
Юлия ХРИСТЮК: «Если выиграем у Чехии, есть шанс выйти в Лигу наций A»
УАФ. Юлия Христюк (слева)

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко вызвал на матчи Лиги наций против Чехии Юлию Христюк – 21-летнюю футболистку клуба Old Dominion из студенческой лиги США. Она вернулась в сборную после трехлетнего отсутствия.

Юлия Христюк рассказала: «Это была моя мечта с самого детства – попасть в национальную сборную. Я следила за ней с тех пор, как начала играть в футбол. Смотрела на Дарью Апанащенко, Натию Панцулаю – как они играли в Кубке Украины, когда мне было 13 или 14 лет. И когда я получила первый вызов в сборную в 17 – я просто плакала.

Травма в 2023 году? Я порвала крестообразные и боковую связки, мениски. Было тяжелое восстановление. Нужно было по несколько часов в день проходить разные процедуры, качать мышцы. В США я стала помощницей тренера. На каждом тренировочном занятии я была на поле, смотрела на девчонок. Замечала много вещей, на которые не обращала внимания как игрок. Я начала интересоваться тактикой, тем, как работает командная схема – и спрашивала об этом у тренеров. Они предложили мне помогать им по ходу сезона. Я делала маленький скаутинг: смотрела каждый матч команды, с которой мы должны были играть, разбирала их тактическую схему, смотрела на ключевых игроков. Потом отправляла этот скаутинг тренерам.

Сравнение с игрой в Украине? Это совсем разный футбол. Возможно, у нас, в Украине, он чуть более технический, особенно в лучших украинских клубах. В США больше акцента на физику, силу, скорость. Там много тренажерки, беговых упражнений, спринтов. Игра разбита на маленькие отрезки – то есть 5 минут все прессингуют, бегут. Потом – замена. Быстро-быстро – и длинная пауза. А здесь игра в среднем темпе и надолго. Поэтому мне немного сложно перестраиваться. И по позиции – я привыкла играть где-то на фланге, а здесь я – полузащитница. Мне кажется, опыт игры в США сделал меня сильнее физически и, возможно, быстрее, но выносливость – это проблема, когда приезжаю в сборную.

Лига наций? Если сможем выиграть у Чехии – у нас есть шанс выйти в Лигу A, чего не удалось мужской сборной. Было бы очень круто сделать это с женской. Конечно, мне очень хочется сыграть, ведь эти ощущения отличаются от всего: от клуба, от университета. Но даже если не получится – все равно быть на стадионе, на бровке с девочками и поддерживать их – для меня это много значит».

Владимир Пятенко рассказал о Юлии Христюк: «На тренировках ей немного тяжело. Это только в плане понимания и интенсивности, но она схватывает на лету то, что нам нужно».

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Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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